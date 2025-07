Putin učinio kardinalnu pogrešku? Ruski vođa razbjesnio je Trumpa, analitičari objasnili što čeka svijet

Ruski predsjednik Vladimir Putin, čini se, ostaje neuzdrman prvim konkretnim zahlađenjem odnosa s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i Washingtonom – što analitičari i insajderi iz Kremlja tumače kao dokaz da je ruski lider odavno anticipirao pogoršanje veza nakon prividnog zbližavanja na početku Trumpovog drugog mandata. Premda Moskva žali zbog narušavanja odnosa s Trumpom, američki je predsjednik prošlog tjedna radikalno promijenio retoriku najavivši sporazum o naoružavanju Ukrajine i zaprijetivši opsežnim sankcijama Rusiji. Izvori tvrde da je Putin oduvijek prioritizirao ratne napore. On i dalje vjeruje u napredak ruskih snaga i potencijalni skori slom ukrajinskog otpora. "Moskva je razočarana i uznemirena neuspjehom s Trumpom", izjavio je bivši visokopozicionirani dužnosnik Kremlja. "No bez obzira na Putinova očekivanja o dobrim odnosima s Trumpom, ona će uvijek biti sekundarna u odnosu na njegove maksimalističke ciljeve u Ukrajini. Za Putina je invazija na Ukrajinu egzistencijalno pitanje", dodao je anonimni izvor. Ruski predsjednik, koji je mjesecima nastojao laskati Trumpu, još nije komentirao njegove prijetnje, dok su se Kremlj i visoki dužnosnici suzdržali od izravnih kritika. Iza kulisa, međutim, prevladava mješavina frustracije i rezignacije. "U Moskvi je postojala nada i iščekivanje izgradnje čvrstih veza s Trumpom", izjavila je Tatjana Stanovaja, neovisna ruska politička analitičarka. "No temeljno očekivanje u Rusiji oduvijek je bilo pooštravanje američkih sankcija i kontinuirani priljev oružja u Ukrajinu", dodala je.

Trumpov povratak u Bijelu kuću početkom godine, praćen brzim oživljavanjem napora za poboljšanje odnosa s Moskvom i ponavljanjem predizbornog obećanja o rješavanju ukrajinskog sukoba u roku od 24 sata, nakratko se činio kao strateška prilika za Putina. Dramatičan sukob u Ovalnom uredu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim samo je pojačao dojam o mogućoj promjeni stava Washingtona. Za Kremlj, Trumpovo predsjedništvo dugo je predstavljalo potencijalni geopolitički preokret: priliku za potkopavanje jedinstva NATO-a i sijanje sumnje u dugoročnu predanost Zapada Ukrajini, stoji u analizi Guardiana.

Međutim, čini se da je medeni mjesec okončan prošlog tjedna kada je Trump javno izrazio nezadovoljstvo Putinovim odbijanjem pristanka na prekid vatre. Uslijedila je ponuda novog paketa vojne pomoći Ukrajini – uključujući potporu Kijevu u nabavi sustava protuzračne obrane Patriot – te prijetnja masivnim sankcijama protiv Rusije i njezinih trgovinskih partnera ako se mirovni sporazum ne postigne u roku od 50 dana. Trump se doimao posebno ogorčenim činjenicom da njegovi osobni kontakti s Putinom – uključujući šest telefonskih razgovora – nisu polučili rezultate, što se smatra osobnom uvredom za vođu poznatog po svojoj taštini.

"Vratim se kući i kažem: 'Prva damo, imao sam sjajan razgovor s Vladimirom. Mislim da smo to riješili'", izjavio je Trump. "A onda upalim televizor ili mi ona jednom kaže: 'Pa to je čudno, jer su upravo bombardirali dom za starije.'" Bivši visoki dužnosnik Kremlja okarakterizirao je naizgled demonstrativno bombardiranje ukrajinskih gradova nakon razgovora dvojice čelnika kao "stratešku pogrešku", tvrdeći da je Putin pogrešno protumačio Trumpovu reakciju. "Putin se nije posebno trudio poniziti Trumpa – ali svakako to nije mudro izveo", rekao je izvor.

Ipak, mnogi ruski dužnosnici i proratni blogeri prošli su tjedan odahnuli s olakšanjem, odbacujući Trumpove prijetnje kao blaže od očekivanih i interpretirajući ih kao de facto 50-dnevni bianco ček Putinu. "Mnogo toga se može dogoditi u 50 dana – i Putin je toga svjestan. On Trumpa smatra emocionalnim i podložnim utjecajima", izjavio je drugi izvor iz ruskog vanjskopolitičkog establišmenta. "Moskva će nastaviti s pokušajima približavanja Washingtonu. Ne smatraju ovaj raskol nepovratnim", dodao je.