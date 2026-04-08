Je li primirje Trumpova kapitulacija? Ovo bi moglo zauvijek promijeniti način na koji svijet gleda SAD

Američki predsjednik Donald Trump objavio je dva tjedna primirja s Iranom, svega nekoliko sati prije isteka američkog ultimatuma za pokretanje masovnih zračnih napada na iransku infrastrukturu. U objavi na svojoj društvenoj mreži Trump je naveo da su Sjedinjene Države i Iran "vrlo daleko došli" u pregovorima o "konačnom" mirovnom sporazumu te da su se dogovorili o dvotjednom prekidu neprijateljstava kako bi pregovori mogli napredovati. Iran je prihvatio primirje. Iranski ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Araghchi izdao je priopćenje u kojem potvrđuje obustvu „obrambenih operacija“ i otvaranje Hormuškog tjesnaca za komercijalni pomorski promet, uz koordinaciju s iranskim oružanim snagama.

Primirje dolazi nakon što je Trump zaprijetio snažnom vojnom kampanjom ako se ne postigne dogovor. U dramatičnoj objavi Trump je upozorio da će "cijela jedna civilizacija umrijeti večeras" i da je "nikad više neće biti moguće vratiti". Sporazum je uvjetovan time da Iran zaustavi neprijateljstva i omogući slobodan prolaz brodovima. Tijekom sljedeća dva tjedna trebali bi se održati pregovori o trajnom rješenju. Prema izvješćima, Sjedinjene Države su u okviru prihvatili iranski plan od 10 točaka kao osnovu za daljnje razgovore, koji uključuje američko povlačenje iz regije, ukidanje sankcija i isplatu odštete za ratnu štetu. Trump je nakon objave primirja poručio da su Sjedinjene Države "ispunile i premašile" svoje vojne ciljeve, tvrdeći da je iranska vojska znatno oslabljena, a brojni visoki dužnosnici ubijeni u prethodnim udarima. Ipak, iranski režim i dalje je na vlasti, a sudbina iranskog nuklearnog programa i utjecaja na proxy skupine poput Huta u Jemenu ostaje nepoznata.

Dogovor je izazvao podijeljene reakcije u američkom Kongresu. Demokrati su oštro kritizirali Trumpove prijetnje. Kongresmen Joaquin Castro poručio je da je predsjednik 'neprikladan za vođenje', dok je vođa senatske većine Chuck Schumer optužio republikance da 'snose odgovornost za svaku posljedicu' ako ne zaustave rat. Čak su i neki republikanci izrazili nezadovoljstvo. Senator Ron Johnson nazvao je eventualnu bombardersku kampanju 'velikom pogreškom', a kongresmen Nathaniel Moran upozorio je da uništavanje 'cijele civilizacije' nije u skladu s američkim vrijednostima. Senatorka Lisa Murkowski rekla je da se Trumpove prijetnje 'ne mogu opravdati'. Na tržištima je primirje izazvalo pozitivne reakcije, cijena nafte je pala.

BBC ocjenjuje da je ovo djelomična politička pobjeda za Trumpa jer je prijetnjama postigao željeni rezultat i izbjegao daljnju eskalaciju u trenutku kada su mu ankete padale. Međutim, primirje je samo privremeno rješenje, a dugoročna cijena Trumpovih riječi i cijelog sukoba tek će se vidjeti. Analitičari upozoravaju da bi ovakav način vođenja vanjske politike, uključujući ekstremno oštre javne prijetnje, mogao trajno promijeniti način na koji svijet gleda na Sjedinjene Države kao faktor stabilnosti. Pregovori u sljedeća dva tjedna bit će iznimno zahtjevni, jer je malo vjerojatno da će Trump prihvatiti ključne iranske zahtjeve poput potpunog povlačenja iz regije i ukidanja sankcija. Iako američki predsjednik Donald Trump slavi dvotjedno primirje s Iranom kao veliku diplomatsku i vojnu pobjedu, stručnjaci upozoravaju da je ključni cilj cijele operacije, uništenje iranskog nuklearnog programa, ostao uglavnom neostvaren.

Nadalje, prema analizi objavljenoj u Telegraphu, u Trumpovom 'iranskom trijumfu' postoji ozbiljna 'rupa u obliku nuklearne bombe', navodi se. Unatoč intenzivnim američkim zračnim udarima na iranske vojne i nuklearne objekte, Teheran je uspio sačuvati značajan dio svojih nuklearnih kapaciteta, što dovodi u pitanje dugoročnu učinkovitost američke kampanje. Trump je nakon dogovora o primirju kazao da je iranska vojska znatno oslabljena, a nuklearni program "praktički uništen". Međutim, prema procjenama obavještajnih službi i neovisnih analitičara, stvarnost je znatno složenija. Veliki dio iranskog nuklearnog arsenala, posebno visoko obogaćeni uran ili je bio dovoljno zaštićen u dubokim podzemnim bunkerima ili je prethodno premješten na tajne lokacije koje nisu bile pogođene. Iranski režim uspio je tijekom sukoba zadržati sposobnost brzog obnavljanja programa. Stručnjaci navode da Iran i dalje raspolaže znatnim količinama obogaćenog urana te da bi, uz postojeću infrastrukturu, mogao u relativno kratkom roku ponovno pokrenuti proizvodnju materijala za nuklearno oružje ako to odluči.

Ovo otkriće baca sjenu na Trumpove javne izjave o "potpunoj pobjedi". Dok Bijela kuća ističe da su uništeni brojni vojni ciljevi i da je Iran prisiljen na primirje, kritičari upozoravaju da nuklearna prijetnja nije uklonjena, već samo privremeno odgođena. To znači da će pregovori u sljedeća dva tjedna biti iznimno zahtjevni, jer će Iran vjerojatno koristiti preostale nuklearne kapacitete kao jaku pregovaračku kartu. Analitičari zaključuju da je Trump postigao taktički uspjeh, uspio je zaustaviti eskalaciju i otvoriti put pregovorima, ali strateški cilj potpunog onemogućavanja iranskog nuklearnog naoružavanja ostaje nedostižan bez daleko agresivnijih mjera, koje bi mogle dovesti do još većeg regionalnog sukoba.