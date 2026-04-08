Feldmaršala Munira Trump je ugostio na ručku, vlada ga odbila umiroviti, a sada je u foto finišu spasio svijet od ponora

Kad je iranski ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Araghchi potvrdio dvotjedni prekid vatre na Bliskom istoku, izrazio je zahvalnost i priznanje "svojoj dragoj braći", pakistanskom premijeru Shehbazu Sharifu i feldmaršalu Asimu Muniru, za njihove neumorne napore da okončaju rat u regiji. Koliko je važna uloga te dvojice u prekidu vatre potvrdilo je i to što je američki predsjednik Donald Trump podijelio Araghchijevu objavu na Truth Socialu. "S najvećom poniznošću, sa zadovoljstvom objavljujem da su se Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima, dogovorile o trenutnom prekidu vatre svugdje, uključujući Libanon i drugdje", objavio je Sharif koji je "toplo pozdravio mudru gestu" i izrazio najdublju zahvalnost vodstvu dviju sukobljenih zemalja, čija je izaslanstva pozivam u petak u Islamabad na pregovore o konačnom sporazumu.

Predsjednik Trump razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i pakistanskim feldmaršalom Munirom prije nego što je pristao na dvotjedno primirje. Munir je bio u kontaktu cijelu noć s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom, posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i iranskim ministrom Araqchijem. Prema pisanju nekih medija, Sharifova ranija objava u kojoj je apelirao na Trumpa za produljenje roka kako bi diplomacija mogla ići svojim tokom, nenamjerno je objavljena s dodatkom koji sugerira da je pakistanski premijer "izrezao i zalijepio" poruku koju mu je poslala Bijela kuća. Neki analitičari ističu da su se Washington i Teheran uspjeli dogovoriti o prekidu vatre zahvaljujući vještoj diplomaciji koju su vodili J.D. Vance i ministar vanjskih poslova Araghchi, iz Munirovo posredovanje. Pakistan se, kažu, pojavio kao ključni posrednik u tajnim pregovorima i prenio Iranu američki prijedlog od 15 točaka, a potom i iranske odgovore Washingtonu. Prednost je to što obje zemlje vjeruju pakistanskoj vlasti. Pakistan dijeli granicu s Iranom i održava bliske diplomatske odnose, ali nema diplomatske veze s Izraelom zbog palestinskog pitanja. Pakistan se pridružio Trumpovom Odboru za mir. Trump je Munira nazvao "omiljenim feldmaršalom".

Munir je rođen 1968. Njegovi su roditelji emigrirali iz Jalandhara, istočnog Punjaba, nakon podjele Indije 1947. godine. Otac je bio ravnatelj Tehničke srednje škole FG u Lalkurtiju u Rawalpindiju i imam džamije Masjid-al-Quraish. Prvi je načelnik pakistanske vojske koji je prethodno vodio i Vojnu obavještajnu službu i Međuobavještajnu službu. Promaknut je u čin feldmaršala zbog svog vodstva tijekom indijsko-pakistanskog sukoba 2025. godine, postavši tek druga osoba koja je došla do tog čina u povijesti Pakistana. Premijer Shehbaz Sharif opisao je vojnu operaciju kao "izvanredan uspjeh" i pohvalio Munirovu "uzornu hrabrost i odlučnost".

Munir je diplomirao u Japanu, Kuala Lumpuru i Islamabadu, gdje je stekao magisterij iz javne politike i strateškog upravljanja sigurnošću. U studenom 2022. promaknut u čin generala s četiri zvjezdice i imenovan načelnikom Glavnog stožera pakistanske vojske. Trebao je otići u mirovinu 27. studenog 2022., čak je i podnio zahtjev za umirovljenje, no Ministarstvo obrane je to odbilo jer je vlada odlučila zadržati ga u službi. Sredinom 2025. bio je prvi pakistanski zapovjednik vojske kojeg je na ručku ugostio aktivni američki predsjednik Donald Trump, koji je Muniru pripisao ključnu ulogu u smirivanju indijsko-pakistanskog sukoba, sprječavajući eskalaciju do potencijalnog nuklearnog sukoba. Načelnik američkog Središnjeg zapovjedništva Michael Kurilla rekao je da je Munir osobno koordinirao dogovore s američkim dužnosnicima protuterorističke operacije, uključujući uhićenje osumnjičenika za bombaški napad na Abbey Gateu u Kabulu.

Kako je objavio NDTV, ima duboke veze unutar američkog i iranskog obrambenog establišmenta, što Pakistanu daje prednost u posredovanju, a Islamabad ima dobre veze i s drugim zemljama Perzijskog zaljeva. Pakistanu je primirje vrlo važno jer većinu svoje nafte kupuje na Bliskom istoku, a i mnogi Pakistanci rade u okolnim zemljama. Premijer Mian Muhammad Shehbaz Shariff rođen je 1951. Dolazi iz istaknute pakistanske političke obitelji, bavio se biznisom, a političku karijeru je započeo 1988. ušavši u pandžabsku skupštinu, a dvije godine kasnije i u Nacionalnu skupštinu Pakistana. Za glavnog ministra najmnogoljudnije pakistanske pokrajine Punjab prvi je put izabran 1997. Nakon pakistanskog državnog udara 1999., zajedno sa svojom obitelji dvije godine živio je u Saudijskoj Arabiji, a u Pakistan se vratio 2007. Njegova obitelj je suvlasnik Sharif Grupe. Kratko je bio premijer 2022. i 2023., a drugi mandat počeo mu je 2024. Objavio je ambiciozni plan. poput postizanja godišnjeg rasta BDP-a od šest posto do 2028., stvaranje milijun radnih mjesta godišnje, povećanje izvoza na 60 milijardi dolara godišnje do 2028. i privatna ulaganja u vrijednosti od 10 milijardi dolara godišnje.