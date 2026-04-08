Što SAD, cijene goriva i Mercedes imaju zajedničko, pokazuje najdetaljnija medijska analiza u Hrvatskoj

Zagreb, 8. travnja – Sjedinjene Američke Države vladaju hrvatskim medijskim prostorom s 50.759 objava, gotovo dvostruko više od drugoplasiranog Irana (25.540 objava). Značajan interes izazvali su i Izrael (16.011), Ukrajina (10.030), kao i regionalne teme poput Bosne i Hercegovine (8.312). Tradicionalni mediji, posebno TV i radio, ostaju ključni kanali za visoko prioritetne vijesti jer služe kao filtar za teme poput cijena energenata i regionalne stabilnosti, gdje je povjerenje i neposrednost tradicionalnih medija još uvijek presudna, dok online portali prednjače u kvantiteti distribuiranog sadržaja.

Ovo je tek dio najsveobuhvatnije medijske analize – Medijskog pulsa nacije, koji je za mjesec ožujak donio Mediaboard, agencija za analizu i praćenje medija. Tako su tijekom analize za protekli mjesec obrađene ne samo najzastupljenije države u medijima, nego i tema koja u paketu dolazi s geopolitičkim turbulencijama. Riječ je, naravno, o energetici.

Tema energetike i dalje pokreće medijski prostor i bez sumnje je jedna od i najzastupljenijih i najpopularnijih tema. Tomu u prilog govori i podatak iz analize po kojem tema cijene goriva dominira s 5.776 objava, dok porast cijena goriva i plina bilježi ukupno 4.704 objave. Tema energetike i radijski je najzastupljenija tema od svih obrađenih za ožujak gdje je od svih ukupnih objava onih radijskih 14,55%. Kada je pak riječ o temi najzastupljenijih država u medijima, njihov radijski doseg iznosi 10,54% od sveukupnih objava, dok je doseg posljednje obrađene teme, a to je automobilska industrija, svega 2,47%. Potvrda je to tezi da radio ostaje ključan kanal za prioritetne geopolitičke teme.

“Trenutačno je goruća tema u svijetu, pa tako i kod nas, svakako energetika. Dok je SAD s više od pedeset tisuća objava nenadmašno na prvom mjestu, gotovo uvijek je spomenuta u kontekstu geopolitike što posve logično vodi u temu poskupljenja energenata. Ove dvije teme, koje su ogledalo naše stvarnosti, odlučili smo zaokružiti temom praćenja automobilske industrije jer mislimo da je to posve logičan nastavak prethodnih dvaju tema. Naime, i mediji i potrošači aktivno prate kako globalna kriza utječe na svakodnevicu u kojoj su transport i dostupnost vozila njezin neizostavan dio. I ovu analizu dajemo na uvid svima, vjerujući kako može biti korisna, ne samo komunikacijskim stručnjacima koji rade u analiziranim sektorima, nego i medijskim konzumentima koji nastoje kritički sagledati medijsku dinamiku i razumjeti kako globalni poremećaji izravno oblikuju informacije koje svakodnevno primaju”, istaknuo je Petar Ćuk, direktor Mediaboard Hrvatske.

Tako, pokazuje Medijski puls nacije, unatoč rastu cijena goriva neelektrični automobili, posebice luksuzni brendovi poput Mercedesa, ostaju dominantni u medijskom prostoru s 23,8% udjela i ukupno 903 objave. Njemački brendovi Volkswagen i Audi zajedno kontroliraju gotovo dvije trećine medijskog prostora u sektoru automobila, dok kineski BYD (6,7%) i Tesla (9,8%) rastu gotovo isključivo putem online kanala.