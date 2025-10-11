Naši Portali
MOLI ZA SAVJET

Zagrepčanka u suzama zbog podstanara iz pakla: 'Ne plaćaju godinu dana, prijete mi i odbijaju otići'

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
11.10.2025.
u 12:38

Kako objašnjava, stanarima je stan iznajmljivala više od pet godina, 3,5 godine uz ugovor i dodatne dvije godine bez ugovora. Upravo taj propust sada joj, kaže, stvara velike probleme.

U popularnoj Facebook grupi za iznajmljivanje stanova ovih je dana osvanula potresna objava jedne Zagrepčanke koja je opisala svoju borbu s, kako ih je nazvala, “podstanarima iz pakla”. Žena je, vidno očajna, zatražila pomoć članova grupe jer ne zna kako ih se riješiti nakon što su joj, tvrdi, prestali plaćati najam i počeli joj prijetiti. “Dragi ljudi, očajna sam. Zbog svoje naivnosti i greške, sada se bavim podstanarima iz pakla koji mi prijete i ne žele van jer nemamo ugovor o najmu”, započinje njezina objava koja je brzo privukla stotine komentara podrške.

Kako objašnjava, stanarima je stan iznajmljivala više od pet godina, 3,5 godine uz ugovor i dodatne dvije godine bez ugovora. Upravo taj propust sada joj, kaže, stvara velike probleme. “Bili su prijavljeni kod mene 3 i pol godine bez ikakvih problema. Nisam im napravila novi ugovor kad je trebalo, mislila sam da ćemo se ‘prijateljski’ dogovoriti. I onda su krenuli problemi sa strujom, režijama, a oni su postajali sve bezobrazniji. Zadnjih 12 mjeseci ne plaćaju ništa osim struje”, piše iznajmljivačica.

Dodaje da joj podstanari sada prijete policijom i tužbom zbog “neispravnog ugovora”, dok ona samo želi da se isele kako bi stan mogla ponovno urediti i iznajmiti. “Plačem svaki dan. Oni se bahate i govore da će me tužit što nemamo ugovor, da će mi zvat policiju i da se pazim što radim”, navodi u objavi te dodaje kako ipak plaća porez na najam od početka najma, što smatra svojom jedinom zaštitom.

Zagrepčanka priznaje da je svjesna svojih grešaka, ali i da ne zna koja su joj zakonska prava, pa je zato zamolila članove grupe da joj preporuče odvjetnika ili barem savjet kako postupiti. “Sama sam i imala sam najbolje namjere za nekog tko mi uopće nije obitelj jer su mladi par. Ali svjesna sam svojih propusta i zakonski se to više neće ponoviti”, napisala je.

U naknadnom ažuriranju objave dodala je kako je pronašla članak u ugovoru koji joj ipak ide u prilog: “U ugovoru stoji članak o prešutnom produljivanju ugovora, tako da ih imam prava tužiti! Toliko su me izvrijeđali i prijetili policijom da sad želim tužbu posložiti tako da moraju sve platiti. Hvala vam svima na pomoći i savjetima, angažirat ću odvjetnika, javim kako je prošlo!”

Nekoliko dana kasnije, autorica objave ponovno se oglasila, potvrdivši da je poduzela konkretne korake. “Bila jutros kod odvjetnika, pokrećem uskoro tužbu.” Prema ranijem dopisu koji je objavila u grupi, podstanari joj trenutno duguju više od 2.000 eura neplaćenog najma. Planira, kaže, pokrenuti tužbu za naplatu stanarine unazad 12 mjeseci i iseljenje podstanara.

Ključne riječi
Zagreb najam stana podstanari

Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar Briselko
Briselko
12:51 11.10.2025.

Nekad je za takve slučajeve postojao joker "zovi Nikicu" (onog koji nije nogometaš)...

DO
DonQuijote
13:34 11.10.2025.

Na zalost nista od predlozenih mjera gore ne funkcionira osim jedne. Ne mozes im skinuti vrata, ne mozes im izbaciti stvati, cak niti iskljuciti plin. Sudovi ih stite i sprijecavaju te u tako necemu. Preostaju sudski sporivi koji se razvlace godinama. No postoji nacin.Teoretski Nakon prvog lomljenja kostiju i voznje u gepeku u duboku sumu, postanu mnogo koperativniji. Samo moras pazuti da ne zaglavus na robiji.

JA
jamesd
13:33 11.10.2025.

Kako je to Zavadlav "riješio" kad institucije ne rade ništa

