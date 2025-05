Zagrebački gimnazijalci ogorčeni: 'Zatvorili su nam vodu u školi'. Ravnateljica objasnila što se događa

Objava učenika zagrebačke XII. gimnazije proširila se društvenim mrežama. Naime, kako su učenici objavili na Instagramu, zatvoren je ventil za vodu. "XII. gimnazija učenicima ograničava pravo na vodu, uz to na higijenu. U svakom WC-u od 20.5. nema vode. Voda je zatvorena na glavnom ventilu od domara po zapovijedi ravnateljice. Kao učenici mislimo da je to nedozvoljivo, a na upit ravnateljici ona odgovara kako će čistačice postaviti dezinficijense u WC-e te da će puštati vodu poslije svakog odmora, nakon korištenja. XII. gimnaziju i ravnateljicu se moli da se već do sutra 21.5. voda pusti u sustav ili ćemo biti prisiljeni vijest dijeliti dalje", stoji u objavi.

"Razumijemo ravnateljicu da želi zaustaviti punjenje vodenih pištolja koji su prošle godine izazvali poplavu u školi, ali ovo nije pravi način. Nije ljudski zabraniti svim učenicima osnovnu potrebu zbog onih koji koriste pištolje. Voda je osnovna higijenska potrepština te je jedno od temeljnih ljudskih prava koja nam nitko nema pravo uskratiti, pogotovo u državnoj instituciji kao što je škola. U školi ima učenika kojima je voda potrebna iz zdravstvenih razloga te je uvijek moraju imati uz sebe. Učenicama također sigurno nije drago uz svoje prirodne potrebe biti bez vode. Molimo sve da podijele objavu sa svim učenicima, prijateljima i prijateljicama, kako bi ista što prije dostigla predviđeni cilj", navodi se u objavi.

Ravnateljica škole Jadranka Vlahovec potvrdila je za Dnevnik.hr da je dio ventila za vodu zatvoren te da su učenici upućeni u toalete u dijelu zgrade pored ureda profesora. "Dostupno im je šest toaleta za dječake i osam za djevojčice", kaže ravnateljica koja tvrdi da je na ovaj potez bila prisiljena jer su maturanti već u ponedjeljak napravili poplavu u školi. "Gađaju se vodenim balonima i pištoljima. Zalili su parkete i stolove, bacaju vodu na utičnice i izazivaju kratki spoj. Mi imamo djecu s poteškoćama u kretanju, imamo učenika na štakama, ja moram brinuti za njihovu sigurnost", napominje Vlahovec.

"Oni znaju da mi njima ne možemo ništa. Dogovaraju se za gađanje vodenim balonima na odmorima i naprave dar-mar. Ja imam pune vreće pištolja na vodu", kaže ravnateljica te ističe kako joj je bitnija sigurnost u školi "nego da oni moraju malo duže prošetati do WC-a". WC-e pored ureda nastavnika imaju pod kontrolom, a o svemu su obaviješteni roditelji putem Vijeća roditelja. Ravnateljica naglašava kako nitko nije imao primjedbe. Sve će završiti već ovaj tjedan kada maturanti odlaze i kada će se i škola vratiti u normalu.

