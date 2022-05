Zadranin Den Eror popeo se na Mount Everest i postao najmlađi Hrvat na krovu svijeta

Kako izgleda pogled s najvišeg vrha svijeta? Odgovor na to pitanje od petka, 13. svibnja, zna i 35-godišnji Zadranin Den Eror koji je postao najmlađi Hrvat koji se popeo na Mount Everest. Den se kao prvi iz svoje ekipe popeo na 8848 metara visoki vrh Himalaje, a na vrhu su ga dočekali poprilično nemilosrdni uvjeti – temperatura od -40 Celzijevih stupnjeva te snažan vjetar. Sam uspon trajao je 30 sati, odnosno, toliko je trajalo uspinjanje od četvrtog kampa do vrha pa natrag do drugog kampa gdje je bio u mogućnosti skinuti masku s kisikom.

Erorove pripreme za ovaj podvig traju ipak znatno duže – kako one fizičke koje su uključivale pet treninga tjedno, tako i psihičke jer penjanje na planinu, a naročito kad je riječ o najvišem vrhu svijeta nisu stvar samo opće fizičke spreme nego i mentalnog stanja pojedinca.

Foto: Privatni album

Denu Eroru ovo je ujedno bio i četvrti osvojeni vrh iz planinarskog izazova „Seven Summits“ u kojem pojedinci osvajaju najviše vrhove sedam kontinenata. Prije Mount Everesta, Den je osvojio Aconcaguau, Kilimandžaro i Elbrus. Sljedeći vrh koji želi osvojiti je Denali koji se nalazi na Aljasci i najveći je vrh u Sjevernoj Americi. Poslije toga, pred Denom će biti još dva vrha - Puncak Jaya, odnosno Carstensz piramida u Indoneziji te Masiv Vinson na Antarktiku.

"Sve je bilo odlično, no najteži je bio zadnji uspon. Budući da od odlaska iz kampa nisam jeo, savladao me umor i nisam imao snage u mišićima, ali sam skupio snage i nastavio dalje. Posebno me dotaknulo kada sam putem sreo ljude koji su pokušali osvojiti vrh, ali su zbog nedostatka snage ostali na mjestu. To je bilo pomalo zastrašujuće jer to je najbolji pokazatelj koliko je uistinu teško doći do vrha. Unatoč tome, nastavio sam dalje do zacrtanog cilja i zaboravio na sve prepreke na koje sam putem naišao. Iako je dobar osjećaj biti na vrhu, to je bila tek polovica puta ispred mene. Jedan od najvećih izazova je bilo sigurno spuštanje nazad, nakon čega sam se počeo osjećati sigurno i sretno, znajući da sam uistinu osvojio vrh svijeta", izjavio je Den Eror.

Foto: Privatni album

Den je inače, zaljubljenik u planinske visine još od djetinjstva, a s 18 godina je počeo osvajati vrhove te je kartu osvojenih planina širio s Hrvatske na okolne zemlje regije, a potom i na cijeli svijet. Svoju ljubav prema prirodi i planinama Den ističe i kroz svoju ulogu ambasadora HIGHLANDER-a, planinarskog događanja koje okuplja rekreativce iz svih dijelova svijeta koji se odvaže nekoliko dana provesti u planinama, daleko od svakodnevnih obveza i tehnologije, a koji je krenuo upravo u blizini njegova rodnog grada – odnosno s Velebita te se danas proširio na 17 zemalja svijeta. Koliko mu to planinarsko događanje znači, Den je pokazao i time što se na najviši vrh svijeta popeo upravo u HIGHLANDER tehničkoj merino majici koja je dizajnirana za vrhunske napore kao što je osvajanje Mount Everesta.