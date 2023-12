Zadarski TZ za degustaciju i transport 17,2 kg riba kovača platio 6334,29 eura?

Je li moguće da je zadarska turistička zajednica financirala kupovinu ribe kovača po cijeni od 68 eura po kilogramu?! Vijećnica Akcije Mladih tvrdi da jest i afera New York New York u dobila je večeras treći nastavak. Naime, prvo je predsjednik SDP-a Daniel Radeta objavio da je TZ platio taksi prijevoz od zračne luke do hotela i u drugom smjeru 2000 dolara, a u drugom priopćenju i da je kontaktirao New York i da Uber za istu uslugu nudi cijenu od 444 dolara, te da je dakako javni prijevoz još jeftiniji. Sada je pak Akcija mladih uvidom u financijski izvještaj izvadila brojke prema kojima je kupila ribu kovača po cijeni od 1166 eura navodeći da je pet i pol puta skuplje od redovne cijene.

- Al tu nije kraj, te kovače je logično trebalo i poslati u Ameriku. I poslani su po cijeni od 5167,91 EURO. Odabrana ekipa je tako žderala na naš račun 17,2 kg uvoznih kovača po cijeni od 6334,29 EURA. (Ako i nisu uvozni cijena je izuzetno sumnjivo previsoka jer svi koji imalo znaju cijene riba znaju da se kovač prodaje do max 40 EURA/kg i to friški od naših ribara). Ovo je igranje sa zdravim razumom svih građana - naveli su iz Akcije mladih. Njihovo priopćenje, ali i financijski izvještaj donosimo u cijelosti:

"Predmet: 13-ti putnik i kovač od 68 eura/kg

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljam objavljene račune za prezentaciju u New Yorku od strane TZ Zadar. Ne trebaš biti genije da bi već na račun avio karata skužio da postoji i 13-ti putnik Mario Vuksan a u službenim dopisima TZ prije putovanja jasno je rečeno da 'delegacija broji 12 osoba'. Isti taj Mario je i plaćen 500 EURA za neke medijske tekstove koje nitko nije vidio kao i 500 EURA za organizaciju prezentacijskog eventa itd. Po svemu čemu čovjek je zaposlenik TZ.

Nadalje, ova sramotna 'delegacija' koja se preko bare išla predstaviti sa domaćim namirnicama zadarskog kraja kupila je PAZITE SADA 17,2 kg KOVAČA (riba) po cijeni od 1166,38 EURA (68 EURA/kg). Gospodo govorimo o kupnji ribe kojoj se na zadarskim ribarnicama isti fileti prodaju po cijeni od 12,50. Eura Kg. Znači, ni manje ni više nego su istu ribu kupili po 5,5 x većoj cijeni od redovne. Al tu nije kraj, te kovače je logično trebalo i poslati u Ameriku. I poslani su po cijeni od 5167,91 EURO. Odabrana ekipa je tako žderala na naš račun 17,2 kg uvoznih kovača po cijeni od 6334,29 EURA. (Ako i nisu uvozni cijena je izuzetno sumnjivo previsoka jer svi koji imalo znaju cijene riba znaju da se kovač prodaje do max 40 EURA/kg i to friški od naših ribara). Ovo je igranje sa zdravim razumom svih građana. Nadam se da će im svima presjesti večera.

Lijep pozdrav,

Petra Žitko

Županijska vijećnica Akcije mladih".

