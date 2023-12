Radeta kontaktirao New York: Uber nudi prijevoz za 444 dolara, zadarski TZ platio 2000?

Afera New York u istom danu i drugi nastavak i to svega pola sata nakon što je TZ Zadra demantirao predsjednika SDP-a Daniela Radetu. On je podsjetimo optužio TZ grada da su platili 2000 dolara za taksi limuzinom do hotela i natrag do zračne luke, a iz TZ-a su ga demantirali da i tvrde da su koristili kombi, a ne limuzinu. Radeta je podsjetimo u izjavi optužujući da je TZ na čelu s gradonačelnikom Brankom Dukićem potrošio pola milijuna kuna za pet dana, kako Radeta tvrdi, privatnog druženja a ne prezentacije Zadra, najavio o zahtjev Dorh-u za istragom. Najnovije priopćenje očito ide u tom smjeru. Radeta je naime kontaktirao New York predstavio se kao Binaco Dukich i dobio puno manju ponudu za prijevoz kojeg je platila zadarska delegacija. Radetino priopćenje i cjenike koje je dostavio prenosimo u cijelosti:

"Nastavno na demantij TZ-a na brzinu sam napravio jedno malo istraživanje cijene transfera od Zračne luke JFK do Crown Plaza Hotela na Manhatennu.

Naravno, prvo sam se direktno javio tvrtki koja ih je vozila i predstavio se kao Binaco Dukich koji treba transfer za 12 osoba! Svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna.

1) Prva i najskuplja opcija, ali ni blizu onoliko koliko su oni platili, su Benijeve limuzine. Cijena za 12 osoba 400$.

2) Druga opcija je stranica GetYourGudie koja nudi prijevoz za svega 25$ po osobi. Ukupna cijena za 12 osoba 305$.

3) Treća opcija koja se nudi je preko stranice GetTransfers koja bi za iste novce koliko je platila TZ Grada Zadra prevezla 100 ljudi s dva autobusa. Ukupna cijena za 12 osoba 236€.

4) Četvrta opcija, ujedno i najjeftinija opcija za privatni transfer, je Uber po cijeni od 111$ za 6 osoba. Ukupna cijena za 12 osoba 222$.

O mogućnostima javnog prijevoza, njihovim cijenama i povezanosti nema smisla niti pisati".

