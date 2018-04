HDZ-ovcu poručio: Svi ste lopovi, ovaj mu odgovorio 'Ćaća ti je lopov' pa se zamalo potukli

Napeto je danas bilo na sjednici skupštine Zadarske županije gdje su se dvojica vijećnika zamalo i fizički sukobila.

Riječ je o HDZ-ovom Nikici Čalušiću koji se posvađao s Antom Rubešom iz Akcije mladih.

– Ćaća ti je lopov, j... ti mater – poručio je Čalušić Rubeši nakon što je ovaj tijekom izlaganja s govornice kazao kako su "svi HDZ-ovci lopovi", piše zadarskilist.hr.

Čalušić mu je dobacio 'ćaća ti je lopov', a nakon toga Rubeša je krenuo prema Čalušiću zbog čega je morao reagirati Marko Pupić Bakrač i Željko Šoš.

No, to nije bio kraj. Do ponovnog sukoba došlo je u pauzi sjednice, a tada su se Rubeša i Čalušić zamalo potukli no vijećnici su ih ipak uspjeli zaustaviti u tome. Cijela drama završila je nakon što je Ante Rubeša napustio sjednicu.