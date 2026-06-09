Zaboravite beskrajno pretraživanje informacija: Hrvatska uvela AI asistenta na portalu e-građani

Umjetna inteligencija posljednjih godina mijenja način na koji živimo, radimo i komuniciramo, a njezina primjena sve snažnije ulazi i u sustave javne uprave. Hrvatska je ovih dana napravila važan korak u tom smjeru uvođenjem AI virtualnog asistenta na portal gov.hr, čime građanima otvara jednostavniji, brži i dostupniji put do informacija o javnim uslugama i administrativnim postupcima.

Riječ je o novom rješenju razvijenom u sklopu projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) „Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške“, čiji je cilj dodatno unaprijediti kvalitetu komunikacije između građana i državnih institucija te pojednostaviti pristup informacijama.

Na središnjem državnom portalu gov.hr korisnici od sada mogu postavljati pitanja prirodnim jezikom, na isti način kao što bi ih postavili službeniku na šalteru. Umjesto dugotrajnog pretraživanja internetskih stranica, zakona i administrativnih uputa, odgovore dobivaju u svega nekoliko sekundi.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan naglasio je kako uvođenje AI virtualnog asistenta predstavlja mnogo više od tehnološke novosti. „Uvođenje AI virtualnog asistenta na portal gov.hr predstavlja strateški iskorak prema stvaranju moderne, učinkovite i istinski servisno orijentirane javne uprave. Ovaj inteligentni sustav nije samo tehnološki novitet, već naš ključni most prema građanima. Njime kompleksnu državnu administraciju povezujemo sa svakodnevnim potrebama ljudi, pretvarajući digitalizaciju u konkretnu pomoć koja građanima olakšava svakodnevni život“, izjavio je ministar Habijan.

Novi sustav osmišljen je kako bi korisnicima olakšao snalaženje kroz velik broj javnih usluga. Bilo da je riječ o izdavanju osobnih dokumenata, prijavi prebivališta, upisu djeteta u vrtić ili korištenju usluga sustava e-Građani, virtualni asistent pruža brze i strukturirane odgovore te korisnike usmjerava prema odgovarajućim digitalnim servisima.

Jedna od njegovih najvažnijih prednosti jest činjenica da koristi isključivo službene, provjerene i ažurne podatke dostupne na portalu gov.hr. Za razliku od komercijalnih AI alata koji informacije prikupljaju iz različitih izvora, ovaj sustav temelji se na službenim sadržajima državnih institucija koji se kontinuirano ažuriraju, čime se osigurava visoka razina pouzdanosti i točnosti informacija.

„Građanima osiguravamo uslugu dostupnu 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Time uklanjamo ograničenja klasičnog radnog vremena i omogućujemo pristup informacijama kada god su one potrebne. Virtualni asistent ujedno služi kao vodič kroz sustav e-Građani, potičući korištenje digitalnih usluga te štedeći vrijeme i novac. Posebno je važno naglasiti da sustav ne zahtijeva niti pohranjuje osobne podatke korisnika, čime je osigurana visoka razina zaštite privatnosti“, istaknuo je Habijan.

U Ministarstvu naglašavaju kako je riječ o projektu koji će se nastaviti razvijati i nadograđivati u skladu s potrebama korisnika. Dugoročni cilj je stvaranje još učinkovitije, dostupnije i transparentnije javne uprave koja će suvremene tehnologije koristiti kao alat za kvalitetniju uslugu građanima. Uvođenje AI virtualnog asistenta na gov.hr predstavlja još jedan korak u digitalnoj transformaciji Hrvatske te potvrđuje nastojanja države da javne usluge učini jednostavnijima, bržima i dostupnima svakome, bez obzira na vrijeme i mjesto pristupa.