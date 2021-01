Zabilježen novi jak potres magnitude 4,2 kod Siska

Nešto prije 8 sati osjetio se novi potres. Seizmolozi su zabilježili u 7:49 potres jačine 4,2 na području Sisačko-Moslovačke županije. Epicentar je bio 7 kilomentra od Siska na dubini od 5 km. Intenzitet se nalazio u epicentru V-VI stupnja EMS ljestvice. Potres se osjetio u središnjoj Hrvatskoj.

O potresu je izvijestio i EMSC.

