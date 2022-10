U krvavom obračunu u Münchenu ubijen Hrvat (25), policija otkrila što je bio ključni trag za pronalazak osumnjičenog

Hrvat S.J (25) ubijen je u subotu u parku u parku Karl-Marx-Ring u Münchenu nakon svađe koja je eskalirala.

Njemački mediji javljaju kako je skupina mladića u dobi od 18 do 25 godina, među kojima je bio i nesretni Hrvat, kupila pivo na kiosku i potom su otišli igrati stolni tenis. Došlo je do svađe između 22-godišnjeg Bosanca i Hrvata koja je eskalirala, te je on izvadio nož i napao 25-godišnjaka.

U tome ga je pokušao spriječiti 18-godišnjak, ali je on zadobio posjekotinu na ruci. Nakon što je 25-godišnjak ozlijeđen pao na pod, u nepoznatom smjeru su pobjegli i ubojica i ostali iz društva.

"Zašto su četiri mladića pobjegala i ostavila si prijatelja da iskrvavi? Trebat će vrijeme za odgovor na to pitanje. Istraga je trenutačno usredotočena na navodnog počinitelja", rekla je tužiteljica Juliane Grotz iz ureda javnog tužitelja Münchena.

Stephan Beer, šef odjela za umorstva u Münchenu, vjeruje kako su se bojali.

"Osumnjičenik je fizički jači", kaže Beer i objašnjava kako 22-godišnjak ima dva metra te je težak preko 100 kila.

Ključan trag

Upravo je ozljeda koju je dobio 18-godišnjak bila ključan trag za policiju. Posjekotina na njegovoj ruci je bila toliko ozbiljna da su ga ostala trojica odvezla u obližnju bolnicu, a kad je prolaznik pronašao beživotno tijelo 25-godišnjaka policija je brzo shvatila što se dogodilo.

Policija je uhitila 22-godišnjaka u nedjelju navečer, a pretragom stana pronađeni su elektrošoker i bokseri. Osumnjičeni je otprije poznat policiji i brani se šutnjom.

Priveden je zbog ubojstva iz nehaja i prijeti mu 15 godina zatvora.