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PRIJEPOR OKO NAZIVA POSTROJBE

Potez Zelenskog razljutio poljskog predsjednika, Volodimir mu poštom poslao državno odličje

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Cyprus
Foto: PETROS KARADJIAS/REUTERS
1/4
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
20.06.2026.
u 20:22

Objavljujući svoju odluku da opozove odličje ukrajinskom predsjedniku, Nawrocki je rekao da potez "nije usmjeren protiv ukrajinskog naroda.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da je vratio državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik izjavio da mu je oduzeo odlikovanje zbog prijepora oko događaja iz Drugog svjetskog rata. Poljski predsjednik Karol Nawrocki u petak navečer najavio je da će ukrajinskom predsjedniku biti oduzet Red bijelog orla nakon što je Zelenski krajem svibnja donio odluku da vojnu jedinicu nazove po Ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci (UPA), nacionalističkoj organizaciji iz Drugog svjetskog rata koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.

Nawrocki je izrazio svoje "ogorčenje" postupkom svog ukrajinskog kolege. Spor oko UPA-e prijeti produbljivanjem diplomatskog jaza između bliskih strateških partnera u trenutku kad Kijev okuplja partnere da primoraju Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine.

"Vjerovali smo da je Red bijelog orla, dodijeljen 2023. godine, bio za ukrajinski narod i našu vojsku. To je tada rečeno", napisao je Zelenski na X-u. "Danas sam poslao orden natrag poljskom predsjedniku." Zelenski je objavio fotografiju nagrade kako se pakira u kutiju i šalje poljskom predsjedničkom uredu.

Rekao je da je Ukrajina zahvalna za poljsku pomoć i obećao je da će Kijev "ostati otvoren za sve smislene oblike suradnje s Poljskom kako bi se pokušalo izbjeći oprečne interpretacije teških i bolnih poglavlja naše dijeljene povijesti." Zelenskijev predstojnik ureda, Kirilo Budanov, rekao je da se odriče Zlatnog časničkog križa Reda za zasluge Republike Poljske, koji mu je dodijeljen prošle godine, iz prosvjeda protiv poteza kojeg je opisao kao "dar" za Rusiju.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha ranije je nazvao odluku Nawrockog "strateškom greškom" te je rekao da nam nijedan predsjednik strane zemlje "neće diktirati našu povijest". Poljski premijer Donald Tusk, oponent Nawrockog, pozvao je obje strane da ostanu smirene.

Objavljujući svoju odluku da opozove odličje ukrajinskom predsjedniku, Nawrocki je rekao da potez "nije usmjeren protiv ukrajinskog naroda. Ne predstavlja promjenu u strateškom pravcu poljske sigurnosne politike." Varšava snažno podupire Kijev u ratu s Rusijom koji traje duže od četiri godine. No javni sentiment prema Ukraini postao je negativniji proteklih godina zbog zamora velikim brojem izbjeglica, prijeporom oko uvoza žitarica i nasljeđem dvaju pokolja iz Drugog svjetskog rata.

Neki Ukrajinci pripadnike UPA-e smatraju herojima otpora protiv Sovjetskog Saveza i nacističke Njemačke, kao i simbolima borbe Kijeva za nezavisnost od Moskve. No UPA je također bila uključena u Volinjske masakre, niz pokolja od 1943. do 1945. godine u kojima su prema Poljskoj ukrajinski nacionalisti ubili oko 100.000 Poljaka. Tisuće Ukrajinaca također su stradale u odmazdi.
Ključne riječi
Ukrajina Poljska Volodimir Zelenski

Komentara 1

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
20:39 20.06.2026.

Ne samo Rusi, i zapadni mediji su izvješćivali skoro pa sve do 2022. da u Ukrajini buja neonacizam. Naravno, sad se sve to prigodno zaboravilo. Tu i tamo sami Ukrajinci podsjete na to sa svojim veličanjem nacističkih kolaboracionista.

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