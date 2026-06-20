Tragedija kod Banje Luke: Poginule tri osobe, među ozlijeđenima i dijete

Tri osobe poginule su, a tri su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila u mjestu Prijakovci na magistralnoj cesti Banja Luka – Prijedor. Kako je priopćila Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka, dojava o nesreći zaprimljena je u 14.39 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene ekipe hitne pomoći sa sanitetskim vozilima.

Dolaskom na mjesto nesreće medicinski timovi zatekli su tri osobe bez znakova života. Prema prvim informacijama, smrtno su stradale dvije žene i jedan muškarac, čiji identitet još nije službeno potvrđen. U nesreći su ozlijeđene još tri osobe – muškarac, žena i osmogodišnje dijete. Nakon pružene pomoći na mjestu događaja prevezeni su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na daljnje liječenje.

Na intervenciji su, uz djelatnike hitne pomoći, sudjelovali i policijski službenici te pripadnici vatrogasno-spasilačke službe. Zbog očevida promet na magistralnoj cesti Banja Luka - Prijedor bio je privremeno obustavljen, a nakon završetka policijskog uviđaja ponovno je normaliziran.