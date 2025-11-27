Upravno vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin donijelo je odluku o povećanju cijena smještaja za 28 posto od 1. prosinca. U Varaždinskoj županiji uslugu smještaja u domovima, u udomiteljskim obiteljima ili kod fizičkih osoba koristi 1438 osoba starije životne dobi, a među njima je i 360 korisnika smještenih u Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, čiji osnivač je Varaždinska županija, u kojoj kažu da su korisnici županijskog Doma dosad za smještaj plaćali od 510 do 890 eura mjesečno, s time da se maksimalna cijena odnosi na najviši stupanj usluge za korisnike koji su u potpunosti 24 sata ovisni o pomoći druge osobe. Hrvatska ima oko 1,2 milijuna umirovljenika, a u domovima za starije je oko 32.500 mjesta, dakle manje od tri posto. Na slobodno mjesto čeka se godinama.
Novi udar na džepove građana: Domovi za starije drastično poskupljuju, istražili smo nove cijene
Cijena jednokrevetne sobe u Domu za starije i nemoćne osobe u Koprivnici porasla je 40 posto, smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe u Splitu poskupio je u 2023. godini 30, a lani 40 posto. Cijene u domu za starije podigla je i Sisačko-moslavačka županija, i to do 60 posto
Komentara 3
Kako god da je udar ne bi smio prelaziti minimalna umirovljenička primanja kako bi svatko bio zaštičen i u miru mogao provesti umirovljeničke dane.....Nek se saamo malo upola smanje izdaci za kojekakve prikaze koje imaju pravo na mobitele i službene aute i dobije se odmah milijarda za socijalu...
Dobro da znamo , u buduće ćemo glasati za možemo i sdp , pa će nam biti bolje.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Pa zašto djeca tjeraju roditelje u dom jer im smetaju? Pa neka onda plate. Djeca voze bijesne aute, a za roditelje bi se trebala brinuti država. Za one koji nemaju nikoga, platiti će država. Zar roditelji nisu zaslužili da se djeca o njima brinu, i zato ne se..te.