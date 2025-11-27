Novi udar na džepove građana: Domovi za starije drastično poskupljuju, istražili smo nove cijene

Upravno vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin donijelo je odluku o povećanju cijena smještaja za 28 posto od 1. prosinca. U Varaždinskoj županiji uslugu smještaja u domovima, u udomiteljskim obiteljima ili kod fizičkih osoba koristi 1438 osoba starije životne dobi, a među njima je i 360 korisnika smještenih u Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, čiji osnivač je Varaždinska županija, u kojoj kažu da su korisnici županijskog Doma dosad za smještaj plaćali od 510 do 890 eura mjesečno, s time da se maksimalna cijena odnosi na najviši stupanj usluge za korisnike koji su u potpunosti 24 sata ovisni o pomoći druge osobe. Hrvatska ima oko 1,2 milijuna umirovljenika, a u domovima za starije je oko 32.500 mjesta, dakle manje od tri posto. Na slobodno mjesto čeka se godinama.