Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
I DO 60 POSTO VIŠE

Novi udar na džepove građana: Domovi za starije drastično poskupljuju, istražili smo nove cijene

Autor
Ivica Beti
27.11.2025.
u 06:00

Cijena jednokrevetne sobe u Domu za starije i nemoćne osobe u Koprivnici porasla je 40 posto, smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe u Splitu poskupio je u 2023. godini 30, a lani 40 posto. Cijene u domu za starije podigla je i Sisačko-moslavačka županija, i to do 60 posto

Upravno vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin donijelo je odluku o povećanju cijena smještaja za 28 posto od 1. prosinca. U Varaždinskoj županiji uslugu smještaja u domovima, u udomiteljskim obiteljima ili kod fizičkih osoba koristi 1438 osoba starije životne dobi, a među njima je i 360 korisnika smještenih u Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, čiji osnivač je Varaždinska županija, u kojoj kažu da su korisnici županijskog Doma dosad za smještaj plaćali od 510 do 890 eura mjesečno, s time da se maksimalna cijena odnosi na najviši stupanj usluge za korisnike koji su u potpunosti 24 sata ovisni o pomoći druge osobe. Hrvatska ima oko 1,2 milijuna umirovljenika, a u domovima za starije je oko 32.500 mjesta, dakle manje od tri posto. Na slobodno mjesto čeka se godinama.

Ključne riječi
poskupljenje cijene Varaždin Dom za starije i nemoćne

Komentara 3

Pogledaj Sve
BO
Bono1234
06:46 27.11.2025.

Pa zašto djeca tjeraju roditelje u dom jer im smetaju? Pa neka onda plate. Djeca voze bijesne aute, a za roditelje bi se trebala brinuti država. Za one koji nemaju nikoga, platiti će država. Zar roditelji nisu zaslužili da se djeca o njima brinu, i zato ne se..te.

Avatar Cera
Cera
06:26 27.11.2025.

Kako god da je udar ne bi smio prelaziti minimalna umirovljenička primanja kako bi svatko bio zaštičen i u miru mogao provesti umirovljeničke dane.....Nek se saamo malo upola smanje izdaci za kojekakve prikaze koje imaju pravo na mobitele i službene aute i dobije se odmah milijarda za socijalu...

Avatar Navijač
Navijač
06:37 27.11.2025.

Dobro da znamo , u buduće ćemo glasati za možemo i sdp , pa će nam biti bolje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Premijer Andrej Plenković održao izvanrednu konferenciju za medije
41
IZJAVA NAKON SJEDNICE

Plenković o Thompsonovom koncertu: Parazitiraju na temi koja postoji već 35 godina

Troškovi su na teret suvlasnika, a istaknuo je da postoji i polica osiguranja. 'Država je zainteresirana za otkup Vjesnikova nebodera', dodao je Plenković. Nakon rušenja, slijedi i novi projekt.  'Ideja je da se tamo sagradi objekt koji bi mogao biti dom niza institucija, puno je resora koji bi tamo mogli naći adekvatan smještaj', rekao je. Potvrdno je odgovorio na pitanje bi li tamo moglo biti i mjesto za određeno ministarstvo

Učitaj još

Kupnja