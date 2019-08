Grabar Kitarović: I idućih pet godina viđat ću se s vama kao predsjednica!

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je nedvosmisleno potvrdila da će se kandidirati za novi mandat.

'Ovdje sam danas kao predsjednica i idućih pet godina ću se viđati ovdje s vama kao predsjednica', rekla je Kolinda Grabar Kitarović novinarima nakon svečanosti na kninskoj tvrđavi na kojoj nije bilo govora.

Premijer Andrej Plenković komentirao je najavu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da će i idućih pet godina biti predsjednica hravtskih građana, rekavši da je suglasan s tim, a narod će odlučiti na izbora o tome koga želi u predsjedničkoj fotelji.

Kolinda Grabar Kitarović je prije toga u sklopu svečanosti održala govor na glavnom trgu u Kninu.

"Uvijek me u Kninu prolaze trnci. Vizija dr.Franje Tuđmana je postala naša stvarnost. Prije 24 godine poslana je poruka da da smo mi Hrvati ponosan narod i da imamo pravo odlučivati o svojoj sudbini. Poklanjam se duboko svim hrvatskim braniteljima, posebno onim stradalima i došla sam ovdje da vam kažem: veliko hvala. Ova proslava nije zbog nas političara, ovdje smo da se suočimo sa sobomiI upitamo se jesmo li učinili sve za Hrvatsku i na to pitanje se odgovor očekuje djelima, a ne riječima. To se od nas očekuje jer smo se na ovom mjestu prije 24 godine izborili da u našoj domovini sami odlučujemo", rekla je predsjednica.