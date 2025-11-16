Za Naftnu industriju Srbije još jedan rok, tražit će se novac za otkup

Gazpromnjeft i Gazprom, ruski vlasnici Naftne industrije Srbije, od američkog su OFAC-a, ureda ministarstva financija za kontrolu vanjske imovine, tražili obnavljanje licence za rad ove kompanije i njezine rafinerije, jedine u Srbiji. Razloge je pristanak Rusa da vlasništvo tvrtke prepuste nekoj trećoj strani, a službena je Srbija taj zahtjev i podržala. No umjesto odobrenja kojem su se nadali, pogotovo nakon što je zetu Donalda Trumpa napokon odobreno da radi novi kompleks na mjestu Generalštaba u Beogradu, dobili su odbijenicu s novim zahtjevom Srbiji: imate tri mjeseca da Ruse maknete iz vlasništva NIS-a, odnosno do 13. veljače.

Srbija je također predložila da upravljanje tvrtkom preuzme nezavisna uprava, no ni taj prijedlog nije prihvaćen, ali smatra se kako bi i prihvaćanje takve solucije bilo samo privremeno. Srbijanska je vlada zato jučer imala posebnu sjednicu, na kojoj je bio i Aleksandar Vučić, koji je naznačio koje bi rješenje moglo biti. – Ne budemo li imali drugog rješenja, ma koliko da košta, naći ćemo novca, razgovarat ćemo i s Europljanima i svima drugima. Osigurat ćemo novac… Želim pod svaku cijenu izbjeći konfiskaciju, nacionalizaciju i otimanje imovine. To nije naše većinski, to je većinski rusko. Spremni smo i preplatiti – naveo je Vučić. I ministrica Dubravka Đedović Handanović jučer je na sjednici vlade organiziranoj zbog ove situacije izjavila kako bez rafinerije NIS-a u Pančevu za Srbiju nema života. U OFAC-u su jasno naveli da ako se ne nađe rješenje za većinski ruski udio u Naftnoj industriji Srbije, slijede nove sankcije.

Nije jasno navedeno koje, no pretpostavlja se kako bi bila riječ o nekim drugim srbijanskim poduzećima. – Svako rješenje koje se ponudi, oni će ga u najkraćem roku obraditi i dati povratnu informaciju je li to odgovarajuće ili nije. S druge strane, dođe li do neke financijske transakcije, ona će se moći provesti kroz neke regularne kanale međunarodnih bankarskih transakcija – objasnio je prof. Velimir Lukić s Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Mediji se u Srbiji žale kako nisu dobili isti tretman kao Mađarska, koja je dobila izuzeće od godinu dana na uvoz ruske nafte, ili Bugarske, koja je dobila rok do travnja da riješi vlasništvo rafinerije Lukoila u Burgasu, za koju postoji nekoliko zainteresiranih strana. Srbija nije dobila ni dan. No u Srbiji ipak zaboravljaju da im je OFAC šest mjeseci i onda još dva tjedna odgađao uvođenje sankcija da bi one konačno bile uvedene 9. listopada. – Srbija je dobila tromjesečnu licencu od SAD-a da bi pokušala pronaći kupca za svoju naftnu kompaniju NIS, koja je pod sankcijama što uoči zime ugrožavaju opskrbu gorivom – rekla je ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović.

Opskrba gorivom sada je svedena na državne rezerve, koje se mogu razvući na samo nekoliko mjeseci, i dovoženje goriva cisternama preko velikih stranih kompanija koje posluju u Srbiji: mađarskog MOL-a, austrijskog OMV-a, grčkog EKO-a i manjim dijelom slovenskog Petrola. Također, ne radi se samo o NIS-u nego i o tvrtkama koje su u njegovu vlasništvu, a njih ima i izvan granica Srbije, poglavito u susjednoj BiH, odnosno Republici Srpskoj. Tamo NIS putem svojih kompanija ima oko 40 benzinskih postaja i zapošljava otprilike 500 radnika. Tako bi se sankcije uvedene tvrtki u Srbiji očito prelile u susjednu BiH i tamo mogle izazvati manju naftnu krizu. Smatra se da bi najbolja odluka za Gazprom bila da je NIS prodao već u siječnju, no vjerojatno je za tu mogućnost procijenjeno kako bi značila popuštanje Amerikancima.