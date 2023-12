DHMZ najavljuje snijeg za dio Hrvatske. Evo gdje se očekuje stvaranje snježnog pokrivača

Osim olujnog, a ponegdje i orkanskog vjetra s udarima i do 150 km/h kojeg je za subotu najavio Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), u gorju bi ovoga vikenda ponegdje mogla pasti i pokoja pahulja snijega. On se tako, najavljuje DHMZ, očekuje ponajprije u Gorskom kotaru i Lici.

Snijeg je trenutno zabilježen tek na Zavižanu, i to 2 centimetra. Kiše je, s druge strane, od jučerašnjeg dana bilo u dijelu Međimurja, Lici te u Osijeku. Temperature pak, s druge strane, variraju u različitim područjima Hrvatske, gdje je pritom do 10 sati iznad 11°C zabilježeno u Grudama, Makarskoj, Opatiji te Velom Ratu. Među najnižima je zabilježeno na Zavižanu, i to 5.8°C ispod ništice.

Osim toga, promet je ove subote na dijelovima autoceste zbog vjetra izrazito otežan. Iako je jutros za dijelove bio i zatvoren promet, stanje se u međuvremenu normaliziralo, dok je trenutno samo za osobna vozila otvorena autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, državna cesta Solin-Klis, Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te čvorova Zaton Doli i Prapratno, državna cesta Karin-Zaton Obrovački-Gračac, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački te most dr. Franja Tuđmana kod Dubrovnika.

U unutrašnjosti djelomice sunčano, više oblaka u Gorskom kotaru i Lici gdje će lokalno biti susnježice i snijega, a na Jadranu sunčano i vjetrovito, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u gorju jak s mogućim olujnim udarima.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim. Krajem dana i osobito u noći vjetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 7 na kopnu, a između 9 i 12 Celzijeva stupnja duž obale te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

