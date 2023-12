Obala se crveni: Vrijeme je opasno, bura će puhati i do 120 km/h. Na snazi zabrane prometa

Puhat će vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, lokalno i jak, u gorju na udare i olujan. Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, osobito podno Velebita i orkanskim. Najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 8, duž obale i na otocima između 10 i 15 stupnjeva Celzijusovih.

Za cijelu obalu izdan je crveni meteoalarm zbog mogućnosti jake do olujne bure što znači da će vrijeme biti izuzetno opasno, javlja DHMZ .

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će petak biti svježiji od četvrtka. Bit će vjetrovito i promjenjivo oblačno. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od 1 do 3 °C, a najviša dnevna oko 6 °C.Postoji tek vrlo mala mogućnost za poneku oborinu.

U Središnjoj Hrvatskoj slično će biti kao i u Slavoniji, s tim da će jutro biti dosta hladnije. Bit će djelomice sunčano, a kao i u ostatku zemlje bit će značajno vjetrovito. U gorju će puhati jak do olujan sjeveroistočnjak, a duž obale sjevernog Jadrana valja pripaziti na olujnu buru. Prema kraju dana podno Velebita će vrlo vjerojatno brzine biti i veće od 120 km/h. Uz povremeno povećanu naoblaku u gorju je moguća slaba susnježica, javlja HRT .

Uz more i na otocima bit će sunčano, dok će u unutrašnjosti Dalmacije još biti naoblake. Vrijeme će uglavnom biti suho, a zbog olujne bure more će biti valovito, dok će na krajnjem jugu Hrvatske probleme stvarati jaka do olujna bura, ali će biti sunčano.

Zbog vjetra u prekidu su trajektne linije Prizna-Žigljen i Sumartin-Makarska, izvijestio je Hrvatski auto klub (HAK). Osim toga zbog vjetra su samo za osobna vozila otvoreni: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Preporuka za obilazni pravac za u smjeru unutrašnjosti je: silazak na čvoru Zadar ISTOK – Tromilja - državnom cestom D502 – Smilčić – Obrovac - D27 - Gračac-D50 - čvor Sv. Rok (A1) te obrnuto u smjeru mora; Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene;

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; Paški most (DC106).

Na mostu dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobaga dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Mogući su odroni. Ponegdje ima i magle. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

