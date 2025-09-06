Naši Portali
'SITUACIJA SE POBOLJŠAVA'

WHO ukida globalnu uzbunu zbog majmunskih boginja: Više nisu međunarodna zdravstvena kriza

Reuters
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
06.09.2025.
u 04:00

Od početka godine, prijavljeni su slučajevi u 81 zemlji diljem svijeta. Od siječnja, 34.386 slučajeva i 138 smrti prijavljeno je WHO-u do 28. kolovoza.

Zarazna bolest majmunske boginje, koja pretežno prevladava u Africi, nije više međunarodna zdravstvena kriza, rekla je u petak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). WHO je objavio u Ženevi da se vodi preporukom nezavisnog panela stručnjaka o ukidanju međunarodne krize, koja je proglašena 2024. godine.

Na konferenciji za medije u švicarskom sjedištu organizacije glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da broj slučajeva opada u najzahvaćenijim zemljama u Africi. Osim toga, otkad je WHO proglasio krizu, došlo je do porasta znanja o zaraznim čimbenicima i rizicima. Međutim, upozorio je da opasnost još nije otklonjena i da vlasti moraju budno pratiti situaciju.

Prema podacima WHO-a, slučajevi su također prijavljeni u Njemačkoj, Britaniji, Kini i Turskoj. Međutim, zaraženi pojedinci u ovim zemljama gotovo su se uvijek zarazili na putovanjima. Zaraza majmunskim boginjama često je blaga, s osipom i vrućicom. Međutim, može biti fatalna kod male djece i imunokompromitiranih osoba. Krajem srpnja, europska zdravstvena agencija ECDC smatrala je da je u europskoj regiji rizik od zaraze nizak.

Od početka godine, prijavljeni su slučajevi u 81 zemlji diljem svijeta. Od siječnja, 34.386 slučajeva i 138 smrti prijavljeno je WHO-u do 28. kolovoza. WHO procjenjuje da je stvarni broj vjerojatno puno veći, jer nisu svi slučajevi dijagnosticirani i prijavljeni. Više od 80 posto slučajeva prijavljeno je u afričkim zemljama poput Demokratske Republike Kongo, Ugande, Sijera Leonea i Burundija.

majmunske boginje

