UVODE SE SANKCIJE

Vučić u očaju: 'Platit ćemo visoku cijenu, Srbiju čeka teška zima'

80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 22:23

Sankcije NIS-u do sada su bile odgađane šest puta, a posljednji put do 26. rujna

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, istaknuo je u obraćanju medijima u New Yorku da će Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) od 1. listopada. "Možda se neko čudo dogodi do 1. listopada, ali nas svakako očekuje teško vrijeme i zima", rekao je Vučić. 

Naglasio je da je situacija neugodna i komplicirana, ali da će pokušati pronaći rješenje. "Kolateralna smo šteta odnosa Moskve i Washingtona", poručio je, kako prenosi RTS.

Vučić je izjavio da su Sjedinjene Američke Države odgodile sankcije NIS-u za četiri dana te da će one, na taj način, biti uvedene od 1. listopada. "Platit ćemo visoku cijenu zato što su Rusi većinski vlasnik NIS-a. Dakle, da budemo sasvim jasni i da svim našim građanima bude u potpunosti jasno – bili smo izrazito korektni prema ruskim i američkim partnerima. Trudimo se biti korektni, ali ljudi moraju znati da ćemo platiti izrazito visoku cijenu", naveo je predsjednik Srbije.

"Čeka nas teško vrijeme i zima. Dat ćemo sve od sebe da građani imaju toplu zimu u svojim domovima i da ne brinu za opskrbu što se tiče njihovih automobila i onih koji voze kamione, a sve ostalo bit će mnogo, mnogo teže. Sve se komplicira", naglasio je Vučić. Sankcije NIS-u do sada su bile odgađane šest puta, a posljednji put do 26. rujna.

Oglasio se i JANAF: "JANAF d.d. je ishodio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d., do 1. listopada 2025. godine te će se narednih dana, putem svojeg američkog odvjetnika uz podršku Vlade Republike Hrvatske, obratiti OFAC-u za produženje iste. Ključno za produženje nakon 1. listopada 2025. bit će aktivnosti društva NIS a.d. prema američkim vlastima."
Naftna industrija Srbije NIS Srbija Aleksandar Vučić

