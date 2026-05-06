Kako je došlo do zaraze na kruzeru smrti? Pojavila se teorija: 'Možda tijekom nekih aktivnosti'

Na kruzeru MV Hondius, zahvaćenim izbijanjem hantavirusa, tri su osobe umrle, a još nekoliko ih je oboljelo. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je kako je na kruzeru moglo doći do transmisije s čovjeka na čovjeka, no kako je rizik za globalno zdravlje nizak. Dr. Maria Van Kerkhove iz WHO-a kazala je kako se, od ukupno 147 putnika i članova posade, razboljelo sedmero osoba.

"Prvi pacijent i njegova supruga ukrcali su se na brod u Argentini. S obzirom na razdoblje inkubacije hantavirusa, koje može trajati od jednog do šest tjedana, naša je pretpostavka da su se zarazili izvan broda, možda tijekom nekih aktivnosti tamo. Riječ je o ekspedicijskom brodu, a mnogi putnici na njemu bavili su se promatranjem ptica i drugim aktivnostima s divljim životinjama. Zato pretpostavljamo da su se zarazili izvan broda i tek potom ukrcali na krstarenje. Međutim, vjerujemo da je moglo doći do ograničenog prijenosa s čovjeka na čovjeka među osobama u vrlo bliskom kontaktu", istakla je, prenosi Independent.

Svjetska zdravstvena organizacija ranije je navela kako je 2. svibnja dobila prijavu vezanu uz skup slučajeva teških respiratornih bolesti među putnicima na kruzeru. Simptomi su se pojavili između 6. i 28. travnja te uključivali, između ostaloga, vrućicu, gastrointestinalne smetnje i brzi razvoj upale pluća.

"Infekcija hantavirusom kod ljudi uglavnom se prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca. Riječ je o rijetkoj, ali teškoj bolesti koja može biti smrtonosna. Iako neuobičajeno, u prethodnim epidemijama virusa Andes (određene vrste hantavirusa) zabilježen je ograničeni prijenos s čovjeka na čovjeka", naveo je WHO koji je procijenio rizik za globalnu populaciju od ovog događaja kao nizak te istaknuo kako će nastaviti pratiti epidemiološku situaciju. Brod je isplovio iz Ushuaie u Argentini 1. travnja te se više puta zaustavio u udaljenim i ekološki raznolikim područjima.