Vučić napao srpske medije zbog slučaja M. Periša: ' Ovdje sam da zaštitim jednu pristojnu hrvatsku obitelj'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u četvrtak navečer na nacionalnoj televiziji RTS. Komentirao je, među ostalim, slučaj nestalnog 27-godišnjeg Splićanina Mateja Periša za kojim se traga i pisanje srpskih medija o njemu.

- Društvene mreže su se pretvorile u lajkove, a lajk možete dobiti samo ako ste ekstremni - kazao je i dodao: - Mediji, svi provladini mediji, da ne kažete da kritiziram neke druge, pretvorili su se u klikove. Užasnulo me i rekao sam nekim svojim poznanicima i prijateljima: 'Zašto ovo radite s ovim dječakom iz Splita? Je li moguće da možete objavljivati lažne snimke na kojima je on u, tobože, ljubavnom zanosu s nekim i tako nešto izmišljavate, a ne provjerite zato što tako nešto ima najviše klikova?'

Podsjećamo, slučaj su obilježile lažne snimke i neprovjerene informacije i u srpskim medijima.

- Je li moguće da lažete cijelu javnost i pričate o tučnjavama koje su nepostojeće zato što je to najčitanija vijest? - zapitao se Vučić.

Srpski predsjednik se požalio da on više ne može zvati svaku službu i ljude u Ministarstvu unutarnjih poslova da mu po 'sto puta dnevno odgovaraju'.

- Srećom, ti ljudi iz Hrvatske su bili korektni. To su ljudi profesionalci tamo i ljudi profesionalci ovdje, oni se lako dogovore i razumiju - ustvrdio je i ponovo krenuo komentirati srpske medije.

- Je li moguće da je ta bitka za klikove postala važnija od života ljudi? Pa što mislite, kako je tom čovjeku, ocu Mateja Periša, kada nešto tako mora čitati i gledati? Što mislite kako mu je kada mora gledati da mu se sin tukao, da je pretučen i tko zna što sve, a nijedan dokaz za to ne postoji? Kako je njegovim sestrama? - zapitao se Vučić.

Na pitanje voditelj što mu kažu prijatelji, Vučić mu odgovara da mu kažu 'u pravu si,ali ja nisam danas tu'. Na komentar voditelja da je čudno što ga ne slušaju, srpski predsjednik ga je pitao što je to on od njega tražio. Nakon što je voditelj odgovorio kako Vučić ništa nije tražio od njega, ovaj je samo ponovio 'Jeste li vi ozbiljni? Ne znam što bih vam rekao na to'

- Kada dobiju informaciju da je nešto netočno i kada MUP to demantira, oni to skinu. Koga briga? Koga briga kada je 24 sata najčitanija vijest bila laž? 24 sata ste nekoga povrjeđivali, 24 sata je nekome život uništavan zato što je bilo mnogo klikova... Želite li da vam pričam o tome? Ja to znam zato što su to radili mojoj obitelj - rekao je Vučić u intervjuu za RTS.

Nakon kratke rasprave o pisanju medija o Vučićevoj djeci, Vučić je napomenuo kako on, za razliku od svojih političkih neprijatelja, ne napada tuđe obitelji te se ispričava kad pretjera.

- Ja sam ovdje došao zaštititi jednu pristojnu hrvatsku obitelj. Što su ti ljudi krivi da čitaju gluposti? Kome su ti ljudi što zgriješili da čitaju gluposti ovdje i da službeni organi to moraju demantirati? - pita se Vučić.

