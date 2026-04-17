Rusko ministarstvo obrane, podsjetimo, objavilo je popis europskih objekata za koje tvrdi da proizvode vojnu opremu, uključujući dronove, za ukrajinsku vojsku. U priopćenju su naveli da vodstva nekoliko europskih zemalja, suočena s velikim gubicima i nedostatkom vojnika u ukrajinskoj vojsci, odlučuju povećati proizvodnju i isporuku bespilotnih letjelica Ukrajini za napade na ruski teritorij. "Ovo smatramo namjernim korakom koji dovodi do oštrog eskaliranja vojno-političke situacije u cijeloj Europi i postupnog pretvaranja tih zemalja u stratešku pozadinu Ukrajine“, stoji u priopćenju ruskog ministarstva. Podsjetimo, ministarstvo je otkrilo imena i adrese tvrtki u Europi gdje se proizvode bespilotne letjelice za napade na Rusiju. Podružnice ukrajinskih tvrtki koje proizvode dronove za napade na Rusiju nalaze se u gradovima nekoliko europskih zemalja, uključujući London, München, Prag i Rigu, naveli su. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev pojačao je prijetnje poručivši da se lista treba shvatiti „doslovno“ kao popis potencijalnih meta.

Bivši američki veleposlanik u Ukrajini Steven Pifer u intervjuu za Kyiv Post odbacio je te prijetnje kao klasičnu taktiku zastrašivanja. "Prije svega, bivši predsjednik Medvedev govori puno toga što je, iskreno, na granici ludila ili potpuno ludo. Stoga nisam siguran da bismo njegove komentare trebali shvaćati ozbiljno", rekao je Pifer.

Prema njegovim riječima, Moskva pokušava zastrašiti europske vlade i tvrtke kako bi ih odvratila od suradnje s Ukrajinom na razvoju dronova. "Rusi žele zastrašiti one zemlje u Europi koje sada rade s Ukrajinom na proizvodnji dronova“, istaknuo je Pifer . "S obzirom na to da je ruska vojska trenutno potpuno zauzeta ratom u Ukrajini, želi li Rusija doista započeti sukob s NATO zemljama?", poručio je za Kyiv Post.

Prema podacima ruskog ministarstva, komponente za ukrajinske dronove proizvode tvrtke u Njemačkoj, Turskoj, Izraelu, Španjolskoj, Italiji i Češkoj. Tako se u Španjolskoj, u Madridu, proizvode komponente za bespilotne letjelice koje Kijev koristi za napade na Rusiju, uključujući prijamnike satelitskih radionavigacijskih signala. U Italiji se proizvodnja odvija u četiri pogona, uključujući jedan u Veneciji. U Njemačkoj se klipni motori proizvode u gradu Hanau. U Češkoj se proizvodnja nalazi u Pragu, u Izraelu postoje pogoni u Haifi i Or Yehudi, a u Turskoj se proizvodnja nalazi u Ankari i Yalovi. Osim motora i prijamnika, neka poduzeća proizvode module za povezivanje s mobilnim mrežama i karbonska vlakna za trup zrakoplova. To uključuje Fire point i Horizon tech u Ujedinjenom Kraljevstvu (u gradovima Londonu, Mildenhallu, Leicesteru), Davinci Avia i Airlogistics Germany (München), Kort u Danskoj (Stoevring), Litvi (Vilnius), Terminal Autonomy u Latviji (Riga), Destinus u Nizozemskoj (Hengelo), Antonov State Enterprise, Ukrspecsystems u Poljskoj (Mielec, Tarnow), DeViRo u Češkoj (Prag, Kolín). Ova poduzeća proizvode dronove FP-1, FP-2, Sticker, Da Vinci, Anubis, HaKi AK-1000, AQ-400 Kosa (Scythe), Ruta, An-196 Lyuty, RAM-2X i Bulava, prenio je TASS.

Češko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je u četvrtak ruskog veleposlanika kako bi zatražilo objašnjenje prijetnji upućenih češkim tvrtkama. Dronovi su se pokazali kao jedno od najefikasnijih oružja na ukrajinskom bojištu, što je izazvalo sve veći interes zapadnih zemalja za pomoć u njihovoj proizvodnji i isporuci Kijevu. Analitičari smatraju da ruske prijetnje predstavljaju pokušaj psihološkog pritiska i odvraćanja Europe od jačanja ukrajinskih obrambenih kapaciteta.