Magyar odmah povlači poteze: Najavio sastanak s čelnikom MOL-a

Peter Magyar, čija je stranka odnijela pobjedu na parlamentarnim izborima u Mađarska, najavio je kako će među prvim potezima svoje političke agende održati sastanak s čelnikom energetske kompanije MOL Grupe.

Magyar je tu informaciju podijelio putem društvene mreže X, istaknuvši važnost sigurnosti opskrbe energentima za mađarske građane i gospodarstvo. U objavi je naveo: „Danas ću razgovarati sa Zsoltom Hernádijem, predsjednikom uprave i glavnim izvršnim direktorom MOL Grupe. Zatražit ću od njega informacije o sigurnosti opskrbe gorivom u Mađarskoj. Očekujem da MOL neće isplatiti dividendu od 25 milijardi forinti Mathias Corvinus Collegiumu u Budimpešti”, stoji u objavi.

Today, I will hold talks with Zsolt Hernádi, Chairman-CEO of @MOL_Group. I will request information from him regarding Hungary’s fuel supply security.

I expect MOL not to pay the 25 billion forint dividend to @MCC_Budapest. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 16, 2026