Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Spornih 25 milijardi

Magyar odmah povlači poteze: Najavio sastanak s čelnikom MOL-a

Hungary's President Sulyok meets election winner Magyar and other party leaders, in Budapest
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/14
VL
Autor
Večernji.hr
16.04.2026.
u 16:19

Očekujem da MOL neće isplatiti dividendu od 25 milijardi forinti Mathias Corvinus Collegiumu Budimpešti - napisao je Peter Magyar

Peter Magyar, čija je stranka odnijela pobjedu na parlamentarnim izborima u Mađarska, najavio je kako će među prvim potezima svoje političke agende održati sastanak s čelnikom energetske kompanije MOL Grupe.

Magyar je tu informaciju podijelio putem društvene mreže X, istaknuvši važnost sigurnosti opskrbe energentima za mađarske građane i gospodarstvo. U objavi je naveo: „Danas ću razgovarati sa Zsoltom Hernádijem, predsjednikom uprave i glavnim izvršnim direktorom MOL Grupe. Zatražit ću od njega informacije o sigurnosti opskrbe gorivom u Mađarskoj. Očekujem da MOL neće isplatiti dividendu od 25 milijardi forinti Mathias Corvinus Collegiumu u Budimpešti”, stoji u objavi. 
Magyar diže Orbanov veto za Ukrajinu

Ključne riječi
MOL Grupa Mađarska Peter Magyar

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
16:47 16.04.2026.

Hoće li novi oremijer, kao zagovornik pravne države, izručiti Hernádija Hrvatskoj?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!