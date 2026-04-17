VIDEO U Libanonu vlada euforija zbog primirja. Trump: 'Iran je pristao predati uranij, sukob bi mogao uskoro završiti'

Započeo je desetodnevni prekid vatre između Libanona i Izraela

Ljudi slave na ulicama i vraćaju se svojim domovima

Cijene nafte su blago pale

Trump tvrdi da je Iran pristao predati uranij

08:26 - Međunarodni čelnici pozdravili su stupanje na snagu prekida vatre između Izraela i Libanona, izražavajući nadu da bi ovo mogao biti temelj za dugoročnu stabilizaciju regije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da primirje predstavlja 'olakšanje', istaknuvši da je sukob već odnio previše života. Pozvala je na nastavak procesa koji bi vodio trajnom miru, uz puno poštivanje suvereniteta Libanona, te naglasila da će EU nastaviti pružati humanitarnu pomoć. Predsjednik Europsko vijeće Antonio Costa također je istaknuo da će EU nastaviti podržavati Libanon.

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani ocijenio je prekid vatre važnim korakom prema stabilnosti Bliskog istoka, uz očekivanje da bi mogao ubrzati postizanje mira. Slične poruke stigle su i iz Ujedinjeni Arapski Emirati, gdje je naglašena potreba sprječavanja daljnje eskalacije i stvaranja uvjeta za sigurnost u regiji.

08:18 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Teheran pristao predati obogaćeni uranij, jedno od ključnih otvorenih pitanja u pregovorima, te najavio da bi novi krug razgovora mogao započeti već tijekom vikenda. Govoreći na događaju u Las Vegasu, Trump je ocijenio da se situacija razvija vrlo dobro i da bi sukob mogao uskoro završiti. Ranije je u Bijeloj kući ustvrdio kako je Iran pristao odustati od razvoja nuklearnog oružja te predati, kako je naveo, 'nuklearnu prašinu', odnosno obogaćeni uranij za koji tvrdi da je nakon prošlogodišnjih američko-izraelskih napada skriven pod zemljom. Iran se zasad nije očitovao o tim tvrdnjama. Trump je također rekao da nije siguran hoće li biti potrebno produljiti primirje, koje istječe za pet dana.

08:10 - U Libanonu su ljudi izašli na ulice i proslavili primirje. Osjetilo se olakšanje, a raseljeni stanovnici vratili su se u svoje domove.

07:50 - Došlo je i do blagog pada cijena nafte nakon prekida vatre. između Izraela i Libanona. Referentna cijena Brent crude oslabila je gotovo jedan posto, na oko 98,5 dolara po barelu, dok je američka nafta pala za 1,2 posto, na približno 93,6 dolara (oko 86 eura). Na azijskim burzama zabilježen je blagi pad nakon prethodnog rasta. Nikkei 225 oslabio je za 0,8 posto, a Kospi za 0,3 posto.

07:45 - U ponoć po našem vremenu na snagu je stupio prekid vatre između Izraela i Libanona, koji će u početnoj fazi trajati deset dana, uz mogućnost produljenja. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu istaknuo je kako ovaj potez predstavlja otvaranje prostora za 'povijesni sporazum' između dviju zemalja. Za sada nema informacija o eventualnom sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa s izraelskim i libanonskim čelnicima, niti su poznati konkretni sljedeći koraci u pregovorima. Hezbollah se zasad drži po strani, uz uvjet da se obustave napadi na cjelokupni teritorij Libanona, te da dođe do potpunog povlačenja izraelskih vojnih snaga. Ipak, Netanyahu je najavio da će izraelske snage ostati unutar sigurnosne zone duboke deset kilometara na jugu Libanona.