Vrtače se otvorile nakon potresa: 'Nikad nije bilo naznaka da se nešto događa tu ispod'

Treslo se sve, prozori su se otvorili, zid je pukao, dimnjak se urušio i izašli smo odmah vani. Kad sam ispred izlaznih vrata vidjela rupu, uplašila sam se, nije bilo ugodno uopće. Što je to, otkud to tu, jedva sam se usudila niz stepenice sići i pobjeći na cestu. – govori nam to u Mećenčanima 58-godišnja Anđa Jelečević koju je potres 29. prosinca iz svog stana preselio u kontejner u kojem i danas živi.

Prioritet su vrtače uz kuće

Tzv. učiteljska kuća imala je nekoliko naseljenih stanova, a sada ima crvenu naljepnicu kojoj je razlog UNB 15. Dakle, u kuću se ne može ne zbog oštećenja same zgrade, već zbog opasnosti od vanjskih utjecaja.

A taj UNB 15 je naziv za vrtaču koja ugrožava tu zgradu, a jedna je od gotovo njih 140 vrtača, koje su od tog potresa pa do danas pojavile na Banovini u selima Mečenčani i Borojevići , na području Donjih Kukuruzara. Od tih više od 130 vrtača sedam ih se otvorilo pokraj stambenih objekata i ugrožavaju pet kuća, a ovih dana počela je njihova sanacija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

UNB 15 je najveća od njih koje će se sanirati u narednih 30 dana. Duboka je pet i pol metara, široka oko deset i sreća je da se, nakon potresa, nije dalje širila jer je rub tek metar od kuće u kojoj je živjela Anđa.

„Ja sam se ovdje doselila iz Posavine prije 25 godina. Živjela sam tu cijelo vrijeme, ni ja ni susjedi nismo nikada vidjeli ikakvih naznaka da se nešto događa tu ispod, kosila se trava normalno, kopalo se tu za struju, vodu. Sve je bilo normalno do tog potresa. „ – govori Anđa.

Andja Jelecevic.

Stožer civilne zaštite odlučio je kako su prioritet za sanaciju one vrtače koje se nalaze uz obiteljske kuće i prijete sigurnosti i ljudima. Njih će se nastojati sanirati prije zime, a potom će se proanalizirati i vidjeti kojom dinamikom će se nastaviti dalje. Sanacija ovih sedam vrtača, od kojih je pet u Mečenčanima, a dvije u Borojevićima, trajat će tridesetak radnih dana, a koštat će 350.000 kuna. Sanacija je prepuštena Hrvatskim vodama koje su unajmile licenciranu tvrtku „Vodoprivreda Sisak“ za izvođače radova. Projekt sanacije je napravio Građevinski fakultet u Zagrebu koji provodi i nadzor.

„Koristi se metoda inverznog filtera. Prvo se očisti vrtača, otvorit će se grlo vrtače i onda se slažu slojevi geotekstila, geomreža i kamena. Najbitniji je geotekstil , zbog protoka vode, a zatrpavati će se materijalom koji neće zagađivati podzemne vode. Iz tog razloga ne dolazi u obzir materijal od rušenja objekata jer je blizu i Pašino vrelo, odakle se vodom opskrbljuje Kosttajnica i druge općine. Šuta bi se prvo trebala isptitati, može u tom materijalu biti azbesta i svega, zato koristimo taj prirodni, inertan materijal po okoliš.“ – pojašnjava nam Tatjana Dovranić Kardaš, voditeljica Ispostave za mali sliv „Banovina“ Hrvatskih voda koja ističe kako je bit da voda prirodno prolazi kroz slojeve, a da pri tome ne dolazi do ispiranja materijala u vrtačama.

Nakon što se odrade pripremni radovi i dođe do dna vrtače, sredinom idućeg tjedna, stižu i speleolozi, obučeni za radde na dubinama.

„Vjerujem da ćemo moći sve radove odraditi i prije roka, ako vremenske prilike budu dobre, i ako ne bude nekih iznenađenja jer vrtače su nepredvidive, nepoznate su nam dolje dok ne dođemo do njihova čvrstog dna. Nadamo se da neće biti ni naknadnih potresa u trenucima radova.“ – dodaje Tatjana Dovranić Kardaš.

VIDEO Rupe u Mečenčanima iz dana u dan sve su veće, pojavljuju se i nove

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najveća je široka 30 metara

U neposrednoj blizini vratče UNB 15 nalazi se i jedna kuća koja je oštećena uslijed otvaranja vrtače ispod samog objekta. Kuća je srećom i prije potresa bila nenastanjena, no ta će se vrtača sanirati kasnije. Naime, u kući nitko ne živi, a i sam objekt je zadobio tolika oštećenja da će se prvo morati srušiti, a tek onda pribjeći sanaciji vrtače uz otvoreno pitanje hoće li uopće biti moguća gradnja na tom mjestu.

Inače, fenomen urušnih vrtača, odnosno sufozija od ranije je poznat na području Banovine, no razorni potres s kraja prošle godine potaknuo je dodatno pucanje tla i njihovu masovnu pojavu. Ljudi su ih u ovom kraju znali nekoć susrećati, pa odmah zatrpavati, no nikad u ovolikom broju, blizu objekata i takvih veličina poput ove porkaj učiteljske kuće ili one najveće na njivi u Mečenčanima koja je široka 30, a duboka 15-ak metara.

„Ljudi su u selu prepali, dosta je rupa otvoreno, previše je toga, ne znaš hoće li neka nova pored koje kuće opet. Sad nema njive u selu, a da nema na njoj rupe, no valjda će stati,a i dobro je da su počeli zatrpavati ih.“ – rekla nam je Anđa dok promatra kako bagerist radi svoj posao.

Iako je cilj ovih radova da se stanovnici u tih pet kuća mogu vratiti doma Anđa će ipak i dalje ostati u kontejenru, i nakon sanacije.

„Srušen je dimnjak. A bojim se da nije koja rupa ispod kuće, pukao je i temelj, a vlaga se sad pojavljuje, vidite da je odozdo cijeli zid vlažan je. Kad saniraju rupu onda će morati i kuću.“ – dodaje Anđa.

