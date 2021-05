Vrijeme ovoga tjedna promjenjivo: Očekuju nas pljuskovi i vjetar diljem cijele Hrvatske

Meteorologinja HRT-a, Tomislava Hojsak, dipl. ing. rekla je da će novi tjedan započeti s kišom i grmljavinom, a popodne možemo očekivati djelomično razvedravanje. Promjenjive su i temperature, ovisno o količini kiše i oblaka. Stabilizirati se neće ni u drugom dijelu tjedna.



Očekuje nas, također, i povremeni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na Jadranu u srijedu bura koja će u petak okrenuti na jugo.



Lokalni pljuskovi mogući su svakoga dana, na Jadranu će biti nešto sunčanije nego na kopnu, ali i dalje nestabilno. Najmanja vjerojatnost za pljuskove je u četvrtak i petak.



Jugozapadnjak će pojačati prije prolaska fronte, zatim naglo okrenuti na sjeverozapadni vjetar, prolazno s olujnim udarima.



Središnja Hrvatska već sutra prijepodne može očekivati jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a prevladavat će oblačno s kišom i lokalnim, jakim pljuskovima popraćenim grmljavinom. Iako će popodne biti vedrije uz sunce, i dalje će biti svježije.

Na zapadu će također dan početi s kišom i grmljavinom, posebice u Gorskom kotaru te na riječkom području gdje se očekuje obilna kiša. Popodne razvedravanje, najprije na moru. Umjeren i jak jugozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, popodne će slabjeti i okretati na sjeverni, duž obale sjevernog Jadrana kratkotrajno i buru.



Poneki pljusak moguć je i u Dalmaciji, osobito sjevernoj, a popodne uglavnom i u unutrašnjosti. Umjeren do jak jugozapadni i zapadni vjetar te jugo popodne u slabljenju, a umjereno valovito more u smirivanju.



I na jugu Hrvatske prijepodne više oblaka, tek rijetko i pljusak, a popodne sunčanije. Umjereno do jako jugo slabjet će prema kraju dana, a s vjetrom i umjereno valovito more.

