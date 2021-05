Bujna Slavonka o kojoj pišu svjetski mediji: 'Žene se zgražaju kad me vide'

Claudia Rivier 25-godišnja je Slavonka koju na Instagramu prati 292 tisuće ljudi, a nedavno je privukla pažnju svjetskih medija izjavama kako se nije operirala, te kako su njene bujne grudi prirodne.

- Uvijek me zanimala fotografija, umjetnost fotografije, portreti... S 13, 14 godina dobila sam prvi DSLR aparat, sjećam se da sam provodila sve slobodno vrijeme pred objektivom. Već u to vrijeme učila sam o važnosti posjedovanja vlastite opreme i neovisnosti o drugima i to je ono što danas savjetujem svim curama. Voljela bih da mogu pronaći stare fotke kako je izgledala 13-godišnja Claudia Rivier ispred objektiva i tajmera. No, nažalost, sav taj sadržaj mi je izgubljen, rekla je za Dnevnik.hr.

Objasnila je da je bilo očekivano da će u životu nastaviti istim koracima i baviti se poslom usko vezanim za svoj fizički izgled.

- Prije malo više od godine dana počela sam spontano stavljati slike na profil i ljudi su vidjeli potencijal. U životu postoje ljudi koji se usude i koji se ne usude, ja sam jedna od onih koji se usude. Motivirana sam ciljem da budem najbolja u onome što radim i to me gura kroz karijeru, rekla je Slavonka i dodala kako joj je obitelj najveća podrška.

- Oni su, dakako, moja obitelj i moja unutarnja sreća. Kad je riječ o slavi, mislim da nitko od meni bliskih osoba nije bio šokiran odlukom da živim javni život, to se nekako uvijek znalo, predosjećalo. Za to ili jesi ili nisi. Ja sam svoju budućnost vidjela kristalno jasno još kao dijete, kaže Claudia, koja ima i podršku partnera.

- Kad je ljubavni život u pitanju, jako je važno imati osobu koja je stabilna, osobu koja ne strahuje od pogleda drugih muškaraca i osobu koja vas prije svega poznaje. Naravno da to ne ovisi samo o partneru nego i o meni, kakav ja kredibilitet imam u očima partnera. Po tom pitanju stojim vrlo dobro, kaže Rivier. Influencerica koja živi u Zagrebu opisala je i kakve su reakcije ljudi kada je vide.

- Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju na velike grudi jer sve što druga žena ima, a ti nemaš je bljak. Ja uvijek kažem da moj subotnji izlazak liči na nedjeljnu misu jer sa svakog ćoška čuješ 'Isuseeee'. Muškarci se uglavnom udaraju laktovima da slučajno jedan u ekipi ne propusti prizor, to me posebno nasmije. Svjesna sam da nije uobičajeno vidjeti ženu poput mene na ulici, pogotovo jer ja svoje obline rado naglašavam. Prepoznaju me s Instagrama još od samih početaka, nekad jednostavno vidiš po ljudima da te prepoznaju", ispričala je. Istaknula je i da se ne može sjetiti da je imala neugodnih situacija.

