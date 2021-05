Olja progovorila o smrti supruga, otkrila strahuje li od zatvora i priznala od čega trenutno živi

Osebujnu splitsku umjetnicu Olju Einfalt Mihovilović (57) trenutno gledamo u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu'. Srodnu dušu pokušala je pronaći na imanju kod Dragana s kojim je otišla i na romantično putovanje, a kako će se njihova romansa rasplesti tek ćemo vidjeti u narednim epizodama. Olja je u fokus javnosti došla još tijekom sudjelovanja u emisiji 'Večera za 5' kada se doznalo i da se protiv nje vodi sudski postupak zbog gospodarskih malverzacija. Zajedno s pokojnim suprugom Markom Mihovilovićem, za kojeg je postupak obustavljen nakon smrti, bila je vlasnica nekad popularnog lanca dućana Skandal, a sumnjiči ih se za gospodarske malverzacije u iznosu od 17,5 milijuna kuna.

Foto: RTL

- Nije me strah zatvora, jer smatram da me nemaju za što zatvoriti. Nisam se uopće bavila financijama firme, već sam bila okupirana rješavanjem problema u dizajnu i proizvodnji. Ja sam zapravo u cijeloj priči gubitnica! Sve sam izgubila. Uz firmu sam izgubila i muža kojeg sam jako voljela. Nikome nisam napravila zlo. Osjećam strašnu bol i tjeskobu, te neopisivu gorčinu kad se sjetim svega toga. Nama se dogodila tragedija! Radili smo stalno od jutra do sutra, imali zaposleno preko sto ljudi u firmi i raznih kadrova. Bili smo dugi niz godina uredni u svim plaćanjima prema svima i isplaćivali solidne plaće. Nismo ušli u taj posao s namjerom da ikoga opljačkamo, prevarimo ili oštetimo državu, već da stvorimo nešto originalno i vrijedno - kazala je Olja za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: RTL

Iskreno je progovorila i smrti supruga koja ju je potpuno dotukla. - Dugo smo bili u braku. Marko je bio moja prva i jedina ljubav. Nije želio da mu se miješam u posao, imao je svoju viziju posla. Davao mi je prostor da se bavim dizajnom i slikarstvom, dok je on vodio brigu o dućanima. Pomalo je bio tvrdoglav. Krah firme koji se dogodio za vrijeme velike gospodarske krize 2008. jako ga je pogodio. Čak više nego mene jer nisam toliko bila zaokupljena profitom. Mučilo ga je što je založio stanove roditelja ne bi li spasio što se spasiti da. Obitelj nas je okrivila da smo sve uništili, to ga je užasno grizlo. Prije smrti dosta se promijenio i povukao u sebe. U godinu dana se razbolio, dobio je karcinom pluća, iako je prestao pušiti deset godina prije smrti. Nije se mogao pomiriti s time da odlazi. Bila sam cijelo vrijeme uz njega. Sve dok nije zatvorio oči vjerovali smo da će se izvući - kazala je Olja i dodala kako je još uvijek u kontaktu sa suprugovom majkom koja živi prvenstveno za njihovu 22-godišnju kći koja trenutno studira u Londonu.

Otkrila je i od čega trenutno živi. - Imam još uvijek jedan dućan u funkciji. Bavim se slikarstvom i surađujem s više dućana u kojima prodajem svoju liniju. Osim toga, imam i svoj web-shop te radim na YouTube kanalu. Za mene sasvim dovoljno! - zaključila je Olja.

Foto: Instagram/riley.loudermilk VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku Nike Turković