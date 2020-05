Vrh SDP-a ne odustaje od ideje da Borzan bude na listi, ona i dalje odbija

Iako je vodstvo SDP-a odlučilo će na izbornim listama za Sabor biti i sve četvero stranačkih europarlamentaraca, takav scenarij za sada predsjedniku stranke Davoru Bernardiću i ne ide po planu. Naime, Biljani Borzan i Toninu Piculi takva se ideja nimalo nije svidjela i, kako doznajemo u SDP-u, i dalje joj nisu skloni. Borzan je već i javno objasnila da bi ona takav čin smatrala prijevarom birača jer nema smisla da bude na listi i da se nudi građanima za Sabor kada je jasno da ona u Sabor neće ulaziti s obzirom na to da joj je tek počeo drugi mandat u EU parlamentu.

Još će se razgovarati

S druge strane, Romana Jerković, koja bi vjerojatno “pojačala” listu u osmoj izbornoj jedinici, i Predrag Matić, koji se spominje kao nositelj liste u petoj jedinici, s odlukom vodstva nemaju nikakvih problema.

– Ako to od mene stanka traži, ja ću biti prvi na listi. Nemam s tim problem – kaže Predrag Matić.

O stavu dvoje europarlamentaraca da ne idu na izborne liste u vrhu SDP-a svi imaju svoj stav, a nekakav generalan zaključak je da im je stranka u politici dala sve i da bi sada to na neki način trebali i vratiti. Posebno ih zabrinjava odbijenica Biljane Borzan s obzirom na to da im je njezin angažman, uz Matićev, zapravo i najvažniji uzimajući u obzir da u četvrtoj jedinici, tradicional - no teškoj za SDP, i nemaju neko jako ime koje bi moglo “povući” birače. Zbog toga u vrhu stranke i dalje ne odustaju od ideje da na listama budu svi eurozastupnici, a na pitanje što će s Borzan oprezno poručuju da će se još o tome razgovarati.

– Odluka je prije svega na našim zastupnicima u Europskom parlamentu, a ako se smatra da kolegica Borzan svojim imenom može pomoći u Slavoniji, onda bi bilo dobro da pomogne jer je najpoznatija europarlamentarka. Stoga mi je jako žao ako je ona odbila pomoći SDP-u. Ponavljam, sve je na njoj, ali da je mogla pomoći, mogla je – kazao je jučer u studiju Večernjeg lista SDP-ov potpredsjednik Sabora Siniša Hajdaš Dončić.

Zanimljivo je da se u SDP-u kao najčešći argument za to da europarlamentarci na listama ne znače prijevaru birača spominju bivši HDZ-ovi europarlamentarci Andrej Plenković, Davor Ivo Stier i Ivana Maletić koje je HDZ 2016. godine stavio na svoje liste. Međutim, javnost je u tom trenutku znala da će Plenković, dobije li HDZ izbore, biti premijer, Stier ministar, dok se Maletić tada spominjala kao potpredsjednica Vlade, što se ipak nije dogodilo.

Nisu silili ni Obersnela

Ima u vodstvu SDP-a i onih koji drže da je Borzan u pravu.

– Glupo ju je tjerati da na pitanja hoće li biti u Saboru, s obzirom na to da ide na listu, mora govoriti da neće. Ne treba je prisiljavati da bude na listi ako to ne želi – stav je jednog člana vodstva SDP-a.

Uostalom, ne bi Borzan, kažu izvori u SDP-u, bila jedina koja je dala “košaricu” stranci. Za svake izbore to je šefovima radio riječki gradonačelnik Vojko Obersnel koji je to uvijek pravdao na način kako nema potrebe da bude na listi i ide u Sabor kada ima itekako puno posla kao gradonačelnik Rijeke. I nitko ga nije silio da mijenja mišljenje. Tek sada, kada je trebao u političku mirovinu koju je najavljivao, sjetio se Sabora.