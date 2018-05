Pakt predsjednice i premijera: Grabar-Kitarović spašava Plenkovića

Potonuće Agrokora od početka krize bilo je pitanje od važnosti za nacionalnu sigurnost pa se zbog toga i dogodio lex Agrokor, no tek je nakon više od godinu dana od početka afere, dakle u finalu i uoči potpisivanja nagodbe, postala i službeno tema za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Tako očito smatra predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jer je javnost obavijestila da traži održavanje sjednice VNS-a. Činjenica jest da je pokretanjem afere Hotmail temeljito uzdrmana Vlada Andreja Plenkovića, a predsjednica će u ponedjeljak u četiri oka s Plenkovićem dogovarati održavanje sjednice, koju moraju zajednički sazvati.

Sjednica na Pantovčaku

Grabar-Kitarović je radi VNS-a odgodila i putovanja u Slovačku (tijekom vikenda) i Crnu Goru (sredinom tjedna). Bude li sjednica idući tjedan, na njoj neće biti Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost, jer putuje u SAD, gdje će na War Collegeu biti primljen u “Kuću slavnih”. Krstičević se iz SAD-a vraća, prema sadašnjem planu, idući petak. Na sjednici Vijeća njegova je funkcija neprenosiva na nekog od zamjenika. Posljednja sjednica VNS-a bila je prije Božića 2017., kada su dane uobičajene smjernice SOA-i za 2018., a održana je u Banskim dvorima. Sada je red da predsjednica bude “domaćin” sjednice VNS-a. Prije njezina održavanja predsjednica je na Pantovčaku razgovarala s ravnateljem SOA-e Danielom Markićem koji ju je usmeno izvijestio o saznanjima službe o aferi Hotmail. Da je predsjednica zabrinuta razvojem događaja i krizom Vlade, postalo je jasno nakon njezina javnog istupa u ponedjeljak kada je osudila kao neozbiljnu grupu savjetnika i njihovu međusobnu elektroničku prepisku s Martinom Dalić. Rekla je da njihov “način komunikacije baca sjenu na cijeli proces”. Tri su razloga za zabrinutost; nagodba o Agrokoru mora se provesti, Grabar-Kitarović ne želi da dođe do komplikacija jer o tome ovisi stabilnost koncerna. Drugo je afera Hotmail, a treba istražiti i vidjeti tko je znao za tu komunikaciju. – Zašto jedna skupina dužnosnika, ozbiljnih ljudi, komunicira o tako važnom preko privatnih e-mailova i Hotmaila čiji su serveri izvan države o tako važnom pitanju – navodi predsjednica. Treći je razlog njezina bojazan da sve drugo u državi sada zastane.

Realniji promatrači ne očekuju da će predsjednica iskoristiti osjetno slabljenje političke pozicije premijera Plenkovića, barem ne kako bi mu otežala stvari, ali se očito spremila “dijeliti packe” zbog neodgovornosti u Vladi. Naprotiv, ovo je trenutak kada predsjednica i premijer na krizu mogu odgovoriti savezništvom oko obrane državnih i nacionalnih interesa koji imaju primat nad financijskim interesima pojedinih moćnih nezadovoljnika nagodbe.

Na pitanje medija je li Plenković odgovoran za događaje i aferu Hotmail, predsjednica kaže da se on “sastao s tom skupinom, međutim treba istražiti i autentičnost sadržaja tih e-mailova. To rade odgovarajuće institucije. Nitko od nas ne smije raditi pritisak na DORH. Naravno, svatko od nas je politički odgovoran za posao koji radi, a to ovisi i o stabilnosti unutar koalicije”.

I ona bi vratila novac

Zanimljivo da je predsjednica istog stava kao i Plenković o isplati velikih honorara za savjetnike, pa kaže da bi i ona vratila novac jer je čast važnija od novca. Kaže da je u konačnici lex Agrokor donio stabilnost te da ne smijemo zaboraviti “onaj pozitivni dio”. Svojim zahtjevom za održavanje sjednice VNS-a predsjednica pokazuje i ambicije da “do kraja” pronikne u zbivanja oko Agrokora jer je ona dosad ovisila o informacijama koje je mogla dobiti od SOA-e. Tako je vjerojatno dosad već dobila saznanja da mail M. Dalić nije hakiran, kao ni njezini mobiteli i kompjutori, nego je priču “probio” netko od adresata. To se vidi i po tome što su objavljivani i mailovi u kojima Dalić i nije bila adresat, nije sudjelovala u prepisci. Predsjednica nema načina legalno saznati što po tom pitanju rade MUP i DORH, no do tih saznanja može legalim putem doći upravo na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost pa je to vjerojatno i razlog zašto požuruje. Žurba i jest potrebna jer i Pantovčak, ali i mnogi iz gospodarskog sektora, kao i u Vladi znaju da je odlazak M. Dalić uistinu zaustavio i rješavanje još nekih gospodarskih žarišta, poput Uljanika i Petrokemije. Dogovoreno 51-postotno zajedničko preuzimanje Petrokemije od strane Ine i PPD-a zaustavili su mađarski članovi NO-a Ine odmah nakon ostavke M. Dalić.