Političari ne bi smjeli pozivati DORH da mora istražiti Dalić

Naši političari, poneseni atmosferom oko velikih afera, opuste se pa govore što odgovoran političar ne bi smio. Tako je zastupnik Gordan Maras po izbijanju afere Hotmail, govoreći o Martini Dalić, inzistirao: “Državno odvjetništvo mora odmah otvoriti istragu”, dok je šef SDP-a Davor Bernardić tražio ne samo ostavku već i zatvor.

Novinari ukinuli “prisilu”

Sve do izmjena Kaznenog zakona 2011. to je bio tipičan primjer “prisile prema pravosudnom dužnosniku” koju je činio tko u medijima ili pred skupinom ljudi iznosi mišljenje kako bi pravosudni dužnosnik trebao postupiti ili odlučiti. Pod pritiskom novinara ta je odredba izbrisana, ali to ne znači i da je to dopustivo s gledišta političke kulture i poštovanja vladavine prava.

Isto tako, Maras i drugi političari kao jedan od ključnih argumenata koriste činjenicu da je konzultirani prof. dr. sc. Petar Miladin sa zagrebačke katedre za trgovačko pravo za lex Agrokor rekao da je neustavan. I drugi su znanstvenici, profesorice Jasnica Garašić i Sanja Barić za insolvencijsko i ustavno pravo, bile vrlo kritične. Vlada i Hrvatski sabor prihvaćanjem lex Agrokora upustili su se u rizik, ali su očigledno dobro “tipovali” koliko god su neki, pa i potpisani novinar, stavove struke smatrali argumentiranima. Jer, lex Agrokor dobio je prolaznu ocjenu u Londonu po tužbi Sberbanka, za većinu u Ustavnom sudu je ustavan, a premijer se ovih dana hvali i da je postao dio pravne stečevine EU. I bivši SDP-ov ministar Slavko Linić jučer je za N1 zaštitio lex Agrokor, osobito dovede li do nagodbe, od mogućih propusta u primjeni. Po njemu je “malo važno” tko je pisao lex Agrokor (!?) pa je, opisavši proceduru donošenja zakona, obrazložio kako su odgovorni Vlada i Sabor. Upravo to je bio argument Povjerenstva za sukob interesa 2016. u slučaju pomoćnika ministra za sport Petra Skansija prijavljenog za sukob interesa jer je bio i dopredsjednik udruge olimpijaca koja se zalagala da vrhunski sportaši kad navrše 45. primaju trajne novčane naknade, i to bez imovinskog cenzusa, pa je i imućni Skansi postao korisnik te naknade.

Hrvatski sabor usvaja zakone

Povjerenstvo je zaključilo da nije bio u sukobu interesa čak i ako je radio na pripremi zakona, doduše jer kao pomoćnik nije bio član Vlade, ali i jer je Sabor donio zakon i tako presudio da prevladava javni interes. Onda to vrijedi i za Dalić i lex Agrokor? Alix Partners bio je izbor Ante Ramljaka i Dalić, ali tu prestaje čvrsta veza s njihovim izborom podizvođača, koliko god se čini mogućim predumišljaj.