Vozio drogiran, bez položenog ispita, bježao policiji... kažnjen s 3.440 eura

Nije bio vezan, nije stao na traženje policije, vozio je bez položenog vozačkog ispita, bio je pozitivan na preliminarnom testu na droge no odbio je vađenje krvi i urina i liječnički pregled.... Sve navedeno prometni su prekršaji koje je počinio 20-godišnjak kojeg su 26. ožujka u 00.25 u Sopničkoj ulici kod kućnog broja 47 u zagrebačkom Retkovcu zaustavile Kobre. Nadzirale su promet pa su uočile automobil zagrebačkih oznaka čijem su vozaču dale znak da se zaustavi. No umjesto da se zaustavi, vozač je povećao brzinu vozeći Čulinečkom cestom u smjeru juga do raskrižja s Ulicom Platana, zatim nastavio Južnom ulicom, Ilovičkom do Sopničke ulice gdje ga je policija zaustavila nakon potjere. Vizualno su prvo utvrdili da nije vezan, a zatim da vozi bez položenog vozačkog ispita i da je konzumirao droge.

Uhićen je i doveden pred suca za prekršaje. Policija je tražila da ga sud kazni s novčanom kaznom od 6.630 eura te da mu zabrani upravljanje vozilom na rok od devet mjeseci. No sud je smatrao da će nesavjesnom vozaču dovoljna novčana kazna biti 3.440 eura. Izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca.

