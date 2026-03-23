Vozači kamiona iz BiH opet blokirali granice, neke spriječila policija

Cestovni prijevoznici u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak su započeli s djelomičnim blokadama graničnih prijelaza s Hrvatskom, pokušavajući još jednom skrenuti pozornost na dugotrajne probleme s kojima se suočavaju u poslovanju. Iako su prosvjedi najavljeni kao koordinirana akcija na više lokacija, u pojedinim dijelovima zemlje policija ih je spriječila, pozivajući se na sigurnost prometa i odluke nadležnih vlasti.

Prijevoznici na rubu



Akciju je organizirao Konzorcij "Logistika BiH", koji okuplja velik broj prijevozničkih tvrtki. Njihov plan uključivao je blokadu teretnog prometa na izlaznim trakama iz zemlje, uz privremeno dopuštanje ulaska robe. No, već u ranim jutarnjim satima postalo je jasno da će provedba biti otežana. U Republici Srpskoj te u Unsko-sanskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji donesene su zabrane takvog oblika prosvjeda, uz obrazloženje da se ne smije ugroziti normalno odvijanje prometa i opskrba. Unatoč tome, na pojedinim prijelazima došlo je do zastoja. Na graničnom prijelazu Svilaj zabilježene su duge kolone kamiona, koje su se protezale i do kilometar i pol, dok je teretni promet bio obustavljen. Putnički promet odvijao se bez većih problema, no situacija je jasno pokazala potencijal ozbiljnijih poremećaja ako bi se blokade proširile.

Prijevoznici ističu da su na ovakve poteze primorani zbog, kako tvrde, nepravednog tretmana u Europskoj uniji. Ključni problem je pravilo prema kojem državljani BiH u schengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana unutar razdoblja od šest mjeseci. Iako je riječ o standardnom pravilu za državljane trećih zemalja, prijevoznici upozoravaju da se ono ne može primjenjivati na profesionalne vozače koji su stalno u tranzitu. – Mi smo profesionalci koji rade svoj posao, a ne turisti na putovanju – poručuju iz Konzorcija, naglašavajući kako im ovakva ograničenja izravno onemogućuju rad. Problem dodatno naglašava činjenica da se i kratkotrajni ulasci u susjedne države, poput Hrvatske, računaju kao puni dan boravka, što ubrzano troši dopuštenu kvotu.

Zbog toga traže redefiniranje statusa profesionalnih vozača, kao i fleksibilniji obračun boravka u EU, primjerice po satu provedenom u državama članicama. Uz to, zahtijevaju i poništenje zabrana ulaska koje su pojedini vozači već dobili zbog prekoračenja dopuštenog boravka. No, zahtjevi prijevoznika ne odnose se samo na odnose s Europskom unijom. Od domaćih institucija traže provedbu niza prije dogovorenih mjera koje bi olakšale poslovanje. Među ključnima su povrat dijela trošarina na gorivo, brži povrat PDV-a za međunarodni transport, ubrzanje carinskih procedura te smanjenje čekanja na granicama.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH poručuju da razumiju nezadovoljstvo sektora, ali ističu kako rješavanje problema zahtijeva koordinaciju više razina vlasti, uključujući Vijeće ministara, entitete, Upravu za neizravno oporezivanje i institucije Europske unije. Ministar Edin Forto naglasio je da su poduzeti koraci unutar nadležnosti ministarstva, uključujući inicijativu za hitan sastanak s hrvatskom stranom radi fleksibilnijeg tretmana vozača na schengenskoj granici. – Ono što je u našoj nadležnosti smo učinili. I nastavljamo raditi za bolje uvjete rada naših prijevoznika – izjavio je Forto.

Prijetnja kolapsom



Istodobno, iz vlasti upozoravaju da bi radikalizacija prosvjeda mogla imati ozbiljne posljedice za gospodarstvo. Entitetska udruženja poslodavaca apelirala su na prijevoznike da odustanu od blokada, upozoravajući na moguće poremećaje u opskrbnim lancima i proizvodnji. Ističu da bi prekidi u transportu mogli dovesti do zastoja u tvornicama, ne samo u BiH nego i u državama Europske unije, s obzirom na međusobnu povezanost tržišta. Pojedini predstavnici poslovne zajednice otišli su i korak dalje, ocjenjujući da bi potpuna blokada granica imala razmjere "gospodarskog udara", s potencijalnim ugrožavanjem desetaka tisuća radnih mjesta. S druge strane, prijevoznici uzvraćaju kako je upravo ignoriranje njihovih problema dovelo do situacije u kojoj više nemaju izbora.

Unatoč zabranama i pritiscima, iz Konzorcija "Logistika BiH" poručuju da od prosvjeda neće odustati. Naglašavaju kako će nastaviti djelovati u okviru zakona, koristeći pravo na kretanje i rad, ali i upozoravaju da bi, ako se njihovi zahtjevi ne ispune, moglo doći do potpune blokade prometa.Razvoj situacije u sljedećim danima bit će ključan. Ako nadležne institucije ne ponude konkretna rješenja, Bosna i Hercegovina mogla bi se suočiti s ozbiljnim poremećajima u transportu i opskrbi, što bi imalo šire ekonomske posljedice. Kriza prijevozničkog sektora tako prerasta u pitanje stabilnosti gospodarstva, ali i odnosa s Europskom unijom, čije će odluke uvelike odrediti daljnji tijek događaja.