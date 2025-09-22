Vozač naletio na Milenu i njezinog sina (3) pa pobjegao: 'Ostavio ih je da leže nasred ulice'

Milena J. (38) poginula je sinoć u prometnoj nesreći koja se dogodila u Bogatiću u Srbiji. Na nju i njezinog trogodišnjeg sina naletio je automobil, a vozač je pobjegao s mjesta nesreće. Žena je preminula na mjestu događaja, a njezin je sin teško ozlijeđen.

"Ovo je velika tuga", rekla je za Kurir prijateljica poginule žene te dodala: "Svi smo u šoku i za sada se ne zna kako je točno došlo do nesreće, ali se zna da ih je taj auto doslovno pokosio. Milena je zadobila teške tjelesne ozljede i odmah je preminula, dok je mališan teško ozlijeđen."

Vozač je pobjegao bez da je pružio pomoć ženi i djetetu. "Bahati vozač je ostavio ženu i malo dijete da leže u besvjesnom stanju onako nasred ulice... Slučajni polaznici i drugi vozači su odmah stali i zvali pomoć", kaže za Kurir sugovornik.

U velikoj policijskoj akciji priveden je vozač za kojeg se sumnja da je izazvao nesreću. Istraga nesreće i dalje traje.