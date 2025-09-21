Naši Portali
HRABRI OTAC

U prometnoj nesreći izgubio suprugu, a sin (4) mu ostao invalid: 'Sve je nestalo preko noći... Zbog djece se ne predajem'

21.09.2025.
u 08:41

Matija se mjesecima oporavljao; danas se još nije vratio na posao i oslanja se na pomoć roditelja i obitelji. Najteže ozlijeđeni sin treba 24-satnu skrb i brojne terapije te očekuje riskantnu operaciju. "On mentalno sve razumije i ima nevjerojatnu volju... prava je borbenost“, kaže Matija o najmlađem, čija rehabilitacija traje.

Obitelj Matije Mrnjavčića iz Velikog Ravena razdvojena je nakon strašne prometne nesreće na Viru: 17. kolovoza prošle godine pijan vozač Ivan Bakić (30) naletio je na pješake i usmrtio Matijinu suprugu Luciju (24). Matija je teško ozlijeđen, a njihov tada trogodišnji sin zadobio je teške ozljede glave i danas je stopostotni invalid s ljevostranom hemiparezom. Prema optužnici, Bakić je vozio brzinom od 78 km/h i imao 1,4 promila alkohola u krvi. Izgubio je kontrolu nad vozilom, udario u kamen na rubu ceste i potom u pješake. Na mjestu nesreće Lucija je preminula, Matija je zadobio teške ozljede zdjelice i noge, a troje djece pretrpjelo je ozljede različitog stupnja, piše 24sata.

Na Županijskom sudu u Zadru Bakić je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora. Sud je kao olakotne okolnosti uzeo njegovo priznanje i izraženo kajanje; odvjetnik obitelji najavio je žalbu smatrajući kaznu preniskom s obzirom na smrt i teške posljedice za obitelj. U kaznu bit će mu uračunato i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. Matija opisuje trenutke koji su mu zauvijek promijenili život: „Sve je nestalo preko noći, u sekundi. Djeca su tu, ne smiješ pokazivati pred njima da nisi dobro... Živim kao da preživljavam.“ Unatoč traumama, odlučan je u brizi za djecu: "Zbog djece se ne predajem.“

Matija se mjesecima oporavljao; danas se još nije vratio na posao i oslanja se na pomoć roditelja i obitelji. Najteže ozlijeđeni sin treba 24-satnu skrb i brojne terapije te očekuje riskantnu operaciju. "On mentalno sve razumije i ima nevjerojatnu volju... prava je borbenost", kaže Matija o najmlađem, čija rehabilitacija traje.
