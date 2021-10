Vozač (37) koji se zabio u naplatne kućice podmetnuo vodu iz WC-a umjesto urina: 'Otac ga je otkantao'

Iako se na ročištu zakazanom za utorak na Općinskom sudu u Zagrebu osumnjičeni Ozren Mlinarić (37) nije pojavio, policijski službenik koji je svjedočio velikoj nesreći u srpnju 2019. kada se drogirani vozač sa 125 km/h zabio u auto ispred sebe, ispričali su svoje viđenje događaja. Mlinarić se na početku suđenja izjasnio da nije kriv.

- Tog dana radio sam popodne. Došao sam oko 15.20 sati s kolegom na smjenu. Naš zadatak je bio nadzirati osumnjičenog vozača i to smo radili dok nismo dobili uputu nadređenog da ga odvedemo na Hitnu na pregled, ispričao je policajac tijek nesreće u kojoj je bilo teško ozlijeđeno troje ljudi, prenosi 24 sata.

- Liječnika smo tražili dva uzorka, jedan radi analize na alkohol i drugi radi analize na drogu. Kad je davao uzorak urina čekali smo ispred WC-a, s time da su vrata bila pritvorena. To je trajalo, a kad je izašao liječnik je primijetio da je u posudi bezbojna tekućina. Pitao ga je: 'Što je to?', a zatim mu dao novu posudicu i tražio ga da opet dao urin. On je otezao govoreći da ne može te mu je liječnik kazao da popije malo vode. Nakon što je to učinio ponovno je predao bočicu, a ona je tad bila vidljivo drugačije, žute boje, prepričao je policajac te kazao kako je Mlinarić prvo rekao da ne može urinirati, a prilikom drugog davanja urina službenici su morali biti unutar WC-a jer se pretpostavljalo da je uzeo vodu iz WC školjke.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na sudu je ispričao da je na mjesto nesreće 11. srpnja 2019. stigao i stariji muškarac koji se predstavio kao Mlinarićev otac. Kako je kazao, policajci su ih pustili da popričaju na pola sata.

- Vidio sam da je tata jako ljut na njega zbog toga što je učinio. Osumnjičeni je u par navrata briznuo u plač, vikao je: Što sam napravio, govorio hoće li ići u zatvor te jecao. U policiji sam 32 godine i imao certifikat za rad s uređajima za detekciju droge, no ne mogu reći je li on u tom trenutku bio pod utjecajem droge, kazao je policajac sutkinji.

U policijskom je vozilu još nekoliko puta pitao hoće li ga spremiti u zatvor, a kada su ga naposlijetku ostavili ispred parkirališta na Heinzlovoj, zvao je oca da dođe po njega.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

- Otac ga je otkantao i rekao mu da se sam snađe, kazao je policajac, a potvrdio njegov kolega.

Djelatnik HAC-a Mislav J. s kolegom je postavljao signalizaciju u Kraljevečkim Novakima kada su dobili dojavu na naplatnim kućicama. Isprva je mislio da su se vozači samo 'kvrcnuli'.

- Kad smo došli vidjeli smo kakav je kaos. Tamo je već bila Hitna pomoć. Pokušali smo im pomoći da dođu do ozlijeđenih u, koliko se sjećam, zelenoj Škodi koja je bila na boku, no bez vatrogasaca ništa nismo mogli. Znam da je dijete bilo u sjedalici te da je govorilo da ga boli, mislim da ga je stezao pojas. Tata je pokušao podići glavu, a mamu uopće nismo vidjeli. Kasnije sam zapazio da vozilo ima mađarske registracije, ispričao je Mislav.