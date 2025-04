Von der Leyen: 'Trebamo hodati mostovima koje je izgradio papa'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u subotu je odala počast papi Franji nakon što je prisustvovala njegovu ispraćaju na Trgu svetog Petra, rekavši da trebamo hodati mostovima koje je on izgradio.

"Danas smo se okupili da bismo odali počast čovjeku koji se vodio dobrotom, mirnom snagom i suosjećanjem", napisala je na X-u Von der Leyen. "Njegova Svetost papa Franjo podsjetio nas je da ljubav mora doprijeti do onih na margini i prigrlio je sve one manje sretne, raseljene, zaboravljene i one bez glasa. Pozvao nas je da brinemo jedni o drugima i o Zemlji koju svi dijelimo. Njegovo nasljeđe je nasljeđe milosrđa, pravde i nade. Ono će nam nastaviti osvjetljavati put. Papa Franjo gradio je mostove, pa hodajmo njima."

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pohvalio je papu zbog njegove "solidarnosti, brige za planet i suosjećanja za najranjivije". "Kao predstavnici europskih institucija istodobno odajemo počast i njegovoj predanosti Europskoj uniji. Europsku uniju Papa je vidio kao mjesto koje je uspješnije od bilo kojega drugog pomoglo ljudima da se riješe siromaštva i koje je zajamčilo istinske slobode za sve unutar demokratskog prostora“, napisao je Costa na plaformi X.

Papi Franji počast je odao i njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Rekao je da je Franjo uvijek brinuo za "one na marginama, za odbačene". "Papa se zalagao za crkvu milosrđa. On je to zahtijevao, živio je to i sam je bio primjer", napisao je Steinmeier.

