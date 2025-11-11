Osniva se novi europski odred špijuna? Ovo je navodni zadatak nove jedinice

Europska komisija započela je osnivanje novog obavještajnog tijela pod predsjednicom Ursulom von der Leyen, u pokušaju uspješnijeg korištenja informacija koje prikupljaju nacionalne obavještajne agencije, izvijestio je u utorak Financial Times. Jedinica, koja će biti formirana unutar glavnog tajništva Komisije, planira zaposliti službenike iz cijele obavještajne zajednice EU-a i prikupljati obavještajne podatke za zajedničke svrhe, izvijestile su novine, pozivajući se na četiri osobe upoznate s planovima.
Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.
U ZAGREBU
FOTO Simona Mijoković predstavila svoju šokantnu biografiju, evo tko je sve došao na promociju
Turistički dragulj
FOTO Ovo je pravi luksuz: Dvije kamene vile u Istri s bazenom i dvorištem kao iz bajke, a kako tek izgleda unutrašnjost...
7
na Instagramu
FOTO Kao s naslovnice! Haljina s bombastičnim dekolteom raspametila obožavatelje Meri Goldašić: 'Kakva žena'
UŽIVANJE U VOŽNJI
Vodič kroz stvarne troškove auta, sad je jasno zašto sve više ljudi bira ovu vrstu nabavke automobila
Dama Jadrana
Orwell je stvarno bio genij...