Osniva se novi europski odred špijuna? Ovo je navodni zadatak nove jedinice

Europska komisija započela je osnivanje novog obavještajnog tijela pod predsjednicom Ursulom von der Leyen, u pokušaju uspješnijeg korištenja informacija koje prikupljaju nacionalne obavještajne agencije, izvijestio je u utorak Financial Times. Jedinica, koja će biti formirana unutar glavnog tajništva Komisije, planira zaposliti službenike iz cijele obavještajne zajednice EU-a i prikupljati obavještajne podatke za zajedničke svrhe, izvijestile su novine, pozivajući se na četiri osobe upoznate s planovima.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.