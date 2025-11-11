Naši Portali
IZAZOVNA VREMENA

Osniva se novi europski odred špijuna? Ovo je navodni zadatak nove jedinice

Bavaria, Germany - 01 June 2025: FOTOMONTAGE, A spy symbol in the center of a digitally superimposed eye visualizes the
Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer/IMAGOSTO
1/3
VL
Autor
Hina
11.11.2025.
u 08:35

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

Europska komisija započela je osnivanje novog obavještajnog tijela pod predsjednicom Ursulom von der Leyen, u pokušaju uspješnijeg korištenja informacija koje prikupljaju nacionalne obavještajne agencije, izvijestio je u utorak Financial Times. Jedinica, koja će biti formirana unutar glavnog tajništva Komisije, planira zaposliti službenike iz cijele obavještajne zajednice EU-a i prikupljati obavještajne podatke za zajedničke svrhe, izvijestile su novine, pozivajući se na četiri osobe upoznate s planovima.

obavještajci obavještajna agencija

PA
pasodoble12
08:48 11.11.2025.

Orwell je stvarno bio genij...

