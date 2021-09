Von der Leyen: BiH ne može prema EU bez reforme izbornog zakona

Reforma izbornog zakona nužna je za napredak Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, rekli su u četvrtak predsjednica Europske komisije (EK) Ursula von der Leyen i premijer Andrej Plenković na ceremoniji otvaranja mosta kod Svilaja.

Von der Leyen, Plenković i bosanskohercegovački premijer Zoran Tegeltija u četvrtak su zajedno prerezali vrpcu i u promet pustili most koji spaja Hrvatsku i BiH kod graničnog prijelaza Svilaj.

„Jasno je da regija mora izgraditi najvažniji most od svih – most pomirbe. Dugujemo to žrtvama prošlih sukoba koji su rastrgali ovu prekrasnu regiju”, rekla je šefica EK-a u obraćanju nakon ceremonije, zadnjeg dana svoje turneje kojom je posjetila šest država zapadnog Balkana.

Govoreći o napretku BiH prema članstvu u Uniji, von der Leyen je kazala kako je za to potreban „hitan napredak u izbornim i ustavnim reformama”.

„Da se poštuje ono što je dogovoreno, a to je da se garantira jednakost svih građana BiH. To je ključno za državu da bi napredovala prema Europi”, rekla je Njemica na granici dviju država. „Budite sigurni, spremni smo svaki korak biti uz vas, kao prijatelji i partneri. Ali morate nam pomoći da vam pomognemo”, dodala je.

Hrvati moraju biti ravnopravni

Hrvati u BiH trenutno nemaju svog političkog predstavnika u Predsjedništvu te države jer su Bošnjaci Željka Komšića odabrali svojim glasovima. Plenković je kod Svilaja ponovio kako se Hrvatska zalaže za promjenu izbornog zakona kako ne bi ponovno došlo do toga da Hrvati, kao najmalobrojniji narod u BiH, nemaju svog legitimnog predstavnika.

Međusobno povjerenje može se graditi samo ako su tri konstitutivna naroda „uistinu ravnopravna” i da se poštuje ono što je dogovoreno Daytonsko-pariškim sporazumom, rekao je.

„Želimo ispraviti lošu anomaliju. Nije dobro da se jedan konstitutivan narod ne osjeća dobro i nezastupljeno, to nema smisla. Zamislite da je takva situacija s Bošnjacima ili Srbima, bi li oni bili zadovoljni?”, kazao je Plenković.

Idući izbori u BiH su u listopadu iduće godine, a hrvatski premijer kazao je kako je „dobra praksa” u svijetu da se promjene izbornog zakona trebaju učiniti najkasnije godinu dana prije održavanja izbora, zbog čega su pregovori sada u intenzivnoj fazi.

„Ne možemo reći da je pravo svakog pojedinca zagarantirano, a da onda ono što se dogovorilo ne bude ispoštovano. To nije dobro za budućnost BiH i to govorim kao njezin prijatelj”.

'Građani BiH više žele Uniju nego ona njih'

Za dolazak predsjednice EK-a na ceremoniju otvaranja mosta rekao je da „naglašava simboliku spajanja”. Von der Leyen je kazala kako njezin posjet regiji pokazuje koliko je EU „ozbiljna” o europskoj perspektivi država zapadnog Balkana pa poručila da ih Bruxelles „želi uz sebe”.

Čelnici Sjeverne Makedonije, Kosova, Albanije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore idući će se tjedan s europskim vlastima u Sloveniji susresti na novom samitu EU-Zapadni Balkan, petom po redu. Šefica EK-a rekla je da je tijekom posjeta tim državama „bila impresionirana” njihovim napretkom i motiviranošću za članstvom.

„Zapadnom Balkanu mjesto je u Europskoj uniji. To je u našem zajedničkom interesu, ali vjerujem da je to i naša sudbina”. Von der Leyen je dodala kako je EU investicijskim planom za Zapadni Balkan predvidio 9 milijardi eura investicija. „Sad nam trebate vi, da radite projekte u koje možemo investirati”, zaključila je.

Tegeltija je u svom govoru rekao da postoji „mnogo pitanja” u kojima EK „ponekad nedovoljno razumije” BiH te da mu se čini da građani te zemlje „mnogo više žele Europsku uniju nego ona njih”. Ipak, zahvalio je EU na velikoj financijskoj europskoj pomoći, kao i u borbi protiv pandemije covida-19.