Vojni analitičar: Izrael je bio žrtva prva dva dana, to je sada prošlo

Novinar i kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković za Večernji TV je rekao kako i u novom sukobu Izraela i Hamasa vidi prste Rusije i Putina. "Kao što je nekoć Sovjetski Savez zvan carstvom zla i danas Putin širi u ovom trenutku zlo. I dobro se snalazi u tome" istaknuo je

"Vidi se u svemu njegov scenarij – Ukrajina. Pa kad Armenija kaže da im Rusija ne može jamčiti sigurnost i da kreću prema SAD-u, nakon tjedan dana Azerbajdžan napada i rješava se Nagorno Karabakh. Zatim je bilo ono na Kosovu što je, srećom, spriječeno da se ne širi dalje. I sada dolazi Gaza i Izrael. Izrael gubi 1400 ljudi prvog dana, to je strašan šok. Putin sada ide okolo i pali po regiji žarište po žarište vezano na to“ objašnjava Ivanković koji kazuje da je to još jedan dokaz da je zapad zakazao i da nisu sve to shvatili ozbiljno.

"Opasnost od Putina nisu shvatili. I dalje odugovlače s dostavom oružja, tek sada je ATACMS stigao Sve je to povezano. I što sad. Kad je Reagan proglasio SSSR carstvom zla krenuo ga je rušiti. Tada je SSSR bio načet ratom u Afganistanu i oslabljen pa je brzo propao. Vidimo da je Putinova Rusija puno otpornija, i dok ima energenata jeftinih, te krumpira i žita za votku sve će funkcionirati" tvrdi Ivanković koji dodaje kako smatra da će Izrael riješiti situaciji u Gazi kako namjerava, no da se suočava s preprekama kojih ranije nije bilo.

"Izrael je prva dva dana bio žrtva. Jedan dio svijeta je bio uz njih, a drugi je šutio nakon onih strašnih scena. To je prošlo sada. Sada 90 posto medija izvještava o Palestincima i njihovim žrtvama, a izraelski moment žrtve je sada prošao. I oni su sada jako oprezni oko te kopnene invazije. Doduše, odmah na početku mi je bilo čudno te njihove izjave prvih dana da će uništiti Hamas, promijeniti Bliski istok. To se ne najavljuje. Oni su svoje stvari prvo napravili, do tada šutjeli i tek nakon toga komentirali i nikad im nije bilo bitno što će o tome misliti svjetska javnost" rekao je Ivanković koji ipak misli da i ovaj put Izrael neće biti ograničen onime što o njegovim postupcima misle druge države.

"Sada je javnost rekla da neće tolerirati ratne zločin u smislu pretjeranog bombardiranja Gaze. No, Izraelu je u tome samo SAD bitan. Mada čak ni oni u konačnici jer se Izrael uvijek oslanjao sam na sebe. Njihova taktika i djelovanje se neće previše obazirati na druge. Ne znamo još što će poduzeti, ali će napraviti svoje. Probali su iseliti civile od tamo, nisu uspjeli, vjerojatno je već krenulo cjenkanje oko talaca. Jer meni je znakovito da nije, za ovo u bolnici u Gazi, Izrael rekao da je to Hamas napravio, nego Islamski džihad. Dakle, nešto tu vjerojatno ima što se ne zna javno još" dodao je Ivanković.

