Vodstvo HRT-a ljudima mora naći mjesta da rade. Bez toga, riječ je o zarobljavanju

Maja Sever, predsjednica SNH i članica HND-a, ponovno je izabrana za predsjednicu EFJ-a. To je ujedno bio i povod za razgovor u Obzoru o novinarstvu i problemima vezanim za novinarstvo ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi. Naravno, nezaobilazna tema razgovora je i situacija na HRT-u, gdje kao urednica i novinarka radi već 35 godina te je žestoka kritičarka postojećeg stanja na javnom servisu.



Na ovotjednoj sjednici Skupštine Europske federacije novinara u Budimpešti izabrani ste ponovno za predsjednicu EFJ-a. Još jednom, čestitke. Što vam to osobno znači?

Moram iskreno reći da mi to puno znači. Puno mi znači uopće da su me ljudi u Europskoj federaciji novinara poticali da se javim za drugi mandat, što mi je znak da su zadovoljni suradnjom sa mnom. Puno mi znači što su moje matične organizacije, Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske, i ovoga puta stali iza mene. Očito, isto tako zadovoljni su suradnjom i radom i kandidirali su me za drugi mandat te mi je to velika čast. Na sjednici Skupštine u Budimpešti bilo je lijepo i uistinu sam osjetila tu veliku podršku kolegica i kolega sa svih strana Europe.