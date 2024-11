Voditelj BBC-ja: Bili ste ideološki predani ideji Velike Srbije. Vučić: Ne sramim se priznati da sam se promijenio

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za britanski javni servis BBC kako vjeruje u pomirenje u regiji, ali ne i u narative koji stalno izazivaju nove političke sukobe i nevolje, šteteći Srbiji i srpskim nacionalnim interesima. Poznata politička emisija britanskog BBC-ja Hard Talk emitirana je rano jutros po našem vremenu, a Vučića je intervjuirao poznati voditelj Stephen Sackur.

Prvo pitanje odnosilo se na Vučićevo sudjelovanje u radikalima tijekom raspada Jugoslavije, ali i na njegove promjene. Novinar je Vučića pitao o tome kako je kao mladić bio član radikala. "Bili ste ideološki predani ideji Velike Srbije. Ideji koja je Balkan odvela u mračna vremena, u rat, u ratne zločine i gubitak života."

"Ne sramim se priznati da sam se promijenio, ali se ne slažem s vama u tome tko je kriv za probleme na Balkanu i raspad Jugoslavije. Ne mislim samo na unutarnje probleme u Jugoslaviji već i na ulogu Zapada. Sazrio sam, odrasla sam osoba i moram se brinuti o svom narodu", rekao je Vučić, prenosi Telegraf.

Govorio je potom o Srebrenici. "Uvijek sam bio spreman priznati da je Srebrenica bila užasna. Nitko ne osporava da je to bio strašan događaj niti da se dogodio. Uvijek sam spreman odati počast žrtvama, ali nisam spreman govoriti na način koji stvara nova politička pitanja i probleme", odgovorio je Vučić na pitanje o Srebrenici.

Na pitanje podržava li predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika po pitanju ideje ujedinjenja s Srbijom, Vučić je naglasio da nema utjecaja na njega. "Imam relativno dobar odnos s Dodikom, ali nemam utjecaja na njega. Nisam njegov nadređeni. Ne mogu mu govoriti kako da vodi Republiku Srpsku; ja vodim Republiku Srbiju. Nije li malo licemjerno da se u svijetu narodi istog jezika i identiteta ujedinjuju, a to se zamjera Srbiji? Ne brinite se za Srbiju. Srbija snažno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, uključujući Republiku Srpsku. Oni ni ne traže da budu dio Srbije. Srbija ima svoje granice prema ustavu i rezolucijama. Ne trebamo ništa više", istaknuo je predsjednik.

Stephen je spomenuo da Srbija de facto priznaje Kosovo, što Vučić nije prihvatio. "Normalizacija znači očuvanje mira. Nikada nismo priznali Kosovo. To nikada nije izrečeno ni zapisano. Pokušavamo živjeti u miru", rekao je.

"Jasno je da neće biti članstva Srbije u Europskoj uniji dok ne prizna Kosovo", rekao je Sackur, dok je Vučić odgovorio da je NATO prekršio sva pravila bombardiranjem Srbije te da europske države koje priznaju Kosovo krše Rezoluciju 1244 i time narušavaju ustavne granice Srbije.

Vučić je zatim istaknuo da je njegov fokus na ekonomskom napretku, budućnosti i normalnim odnosima s drugim državama. Sackur je potom komentirao suradnju Srbije s Rusijom: "To nisu točni podaci. Podržali smo Ukrajinu kada je trebalo, čak više od drugih balkanskih država. Srbija kupuje manje ruske nafte nego ostale zemlje. Ja ne sjedim na dvije stolice; sjedim na srpskoj stolici i ponosan sam na to. Nisam se ja sastajao s Putinom 12 puta u prošloj godini, već državnici Europske unije", kaže Vučić. "Ograničen napredak ne znači da idemo unatrag; to znači da vi ne govorite istinu. Slažem se da trebamo nastaviti naprijed i da treba mnogo toga promijeniti", dodao je.

Posljednje pitanje koje je Sackur postavio Vučiću bilo je hoće li se Srbija okrenuti Europskoj uniji ili Rusiji i Kini. "Ponosan sam na to što sjedim na srpskoj stolici, a naš krajnji cilj je članstvo u Europskoj uniji. No, znači li to da ćemo odustati od partnera na Istoku? Nećemo. Uvijek govorim istinu kada razgovaram s predstavnicima drugih država. Uvijek imam istu priču za sve. Zato me ljudi mogu voljeti, mrziti ili prezirati, ali me uvijek poštuju", zaključio je Vučić.

