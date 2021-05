Vodite se pod šifrom U07.2: vjerojatan slučaj COVID-19. Što to zapravo znači i koja pravila vrijede?

U Hrvatskoj je prijavljeno nešto više od 7500 oboljelih klasificiranih kao "vjerojatan slučaj COVID-19". Naime, to su osobe koje pokazuju simptome COVID-19, bliski su kontakt s osobom kojoj je potvrđena bolest, no ne šalju se na PCR testove nego im se određuje mjera izolacije. Ona traje 10 dana od pojave simptoma.

Iz HZJZ-a su nam objasnili kada se osoba klasificira kao "vjerojatan slučaj COVID-19".

"Kada se osoba sa simptomima klinički kompatibilnima s COVID-19 i epidemiološkom poveznicom s potvrđenim slučajem COVID-19 iz nekog razloga ne podvrgne testiranju kako bi se laboratorijski potvrdila bolest, a liječnik na temelju anamneze i pregleda utvrdi da se radi o vjerojatnom slučaju oboljenja, prijavljuje tu osobu kao vjerojatan slučaj oboljenja", kažu iz HZJZ-a.

Na mrežnim stranicama HZJZ-a objavljene su definicije zaraznih bolesti https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/10/eu_definicije.pdf u kojima možete naći definiciju potvrđenog i vjerojatnog slučaja COVID-19.

Cijepljenje osoba koje se vode kao "vjerojatan slučaj COVID-19"

Takve osobe u sustavu prijavljivanja označene su kao Dijagnoza po MKB-10: (U07.2) COVID-19, virus nije identificiran. Kada je riječ o potvrđenom slučaju, označuju se kao Dijagnoza po MKB-10: (U07.1) COVID-19, virus identificiran.

Što se tiče cijepljenja, vrijede ista pravila kao i kod osoba kojima je virus identificiran. Ako su te osobe oboljele nakon što su primile prvu dozu cjepiva, također vrijede ista pravila.

"Sve osobe, bez obzira na to jesu li potvrđen ili vjerojatan slučaj COVID-19, ako obole nakon primanja prve doze cjepiva protiv COVID-19 (bilo kojeg cjepiva osim Johnson&Johnsona jer se to cjepivo ionako primjenjuje u jednoj dozi), trebaju primiti i drugu dozu cjepiva", ističu iz HZJZ-a i to sukladno točki 5 dokumenta koja se može pronaći na stranici https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/privremena-dopuna-preporukama-o-cijepljenju-protiv-bolesti-covid-19-2/.

Prema preporukama HZJZ-a, osobe koje obole od bolesti COVID-19 nakon primjene prve doze cjepiva protiv bolesti COVID-19, trebaju primiti drugu dozu cjepiva. U tim se situacijama termin za drugu dozu ne računa prema datumu primitka prve doze, već prema datumu obolijevanja. Drugim riječima, neovisno o tome koje je cjepivo osoba primila prije nego što je oboljela, treba drugu dozu istog cjepiva primiti tri do šest mjeseci nakon preboljenja bolesti COVID-19. "Informacije o trajanju zaštite nakon preboljenja i cijepljenja te o sigurnosti i odnosu koristi i rizika od cijepljenja protiv bolesti COVID-19 kontinuirano se dopunjuju, praktički iz tjedna u tjedan te ćemo, ako novi podaci s vremenom upute na to da je potrebno u nekom aspektu izmijeniti ove privremene preporuke, objaviti njihovu revidiranu verziju", istaknuli su iz HZJZ-a.

Digitalne zelene putovnice

Na pitanje hoće li digitalne zelene potvrde ili tzv. COVID putovnice vrijediti i za osobe koje su "vjerojatan slučaj", iz HZJZ-a su kazali: "Prema trenutačno važećim pravilima, potvrde će sadržavati podatke o preboljenju, pozitivitetu i cijepljenju međusobno neovisno." To znači da će vrijediti i za osobe koje su klasificirane kao "vjerojatan slučaj COVID-19".

Podsjetimo, digitalne zelene potvrde primjenjivat će se u Hrvatskoj od 1. lipnja. Potvrde će se izdavati na temelju baza osoba koje su preboljele COVID-19 u zadnjih 180 dana, koje su testirane u zadnjih 48 sati i osoba koje su cijepljene. Izdavat će se u digitalnom PDF formatu, a građani će ih moći zatražiti putem e-građani. Potvrde u fizičkom obliku izdavat će se putem HZZO-a i to u 150 ispostava. Verifikacija potvrda provodit će se očitavanjem QR kodova, a na granične prijelaze već je raspoređeno 250 čitača potvrda.

Koliko doza cjepiva koje se rutinski prima u dvije doze treba primiti osoba koja je preboljela COVID-19 Ponovimo i da što se tiče primanja cjepiva kod osoba koje su preboljele COVID-19 HZJZ je također izdao preporuke. "Podaci o trajanju zaštite nakon preboljenja i o potrebi cijepljenja nakon preboljenja bolesti COVID-19 još su uvijek nedostatni. U početku se smatralo da se svi koji su preboljeli cijepe nakon preboljenja na jednak način kao i osobe koje nisu preboljele bolest COVID-19. Ranije su preporuke preporučale cijepljenje već mjesec dana nakon preboljenja. Kasnije su preporuke, s obzirom na to da se smatra da zaštita stečena preboljenjem traje kod većine ljude barem šest mjeseci, postale fleksibilnije i trenutno prevladava stav da treba cijepiti osobu 3–6 mjeseci nakon preboljenja bolesti COVID-19. O broju doza koje je potrebno primiti nakon preboljenja za sada ima vrlo malo dokaza. S imunološkog aspekta, logična je pretpostavka da jedna doza cjepiva kod osobe koja je preboljela bolest COVID-19 pobuđuje imunosnu reakciju koja je barem jednako dobra kao kod osobe koja nije preboljela, a primila je dvije doze cjepiva. Smatramo da je s imunološkog aspekta opravdano kod osoba koje su preboljele bolest COVID-19 primijeniti samo jednu dozu bilo kojeg cjepiva protiv bolesti COVID-19, tri do šest mjeseci nakon preboljenja ako nisu imunokompromitirane. Ako je prošlo manje od tri mjeseca od preboljenja, nije potrebno primijeniti drugu dozu pod uvjetom da je prva doza primijenjena najmanje mjesec dana nakon početka bolesti. Ako je prošlo više od šest mjeseci od preboljenja do primjene prve doze cjepiva, preporučljivo je primijeniti obje doze cjepiva ako se osoba cijepi cjepivom kje se prima u dvije doze (Vaxzevria, Comirnaty, Moderna). Osobe oslabljenog imuniteta zbog bolesti, lijekova ili dobi (stariji od 65 godina) koje su preboljele COVID-19 i dalje trebaju primiti dvije doze cjepiva ako se cijepe cjepivom koje se prima u dvije doze. Nema nikakvih prepreka da osoba koja je preboljela COVID-19 primi dvije doze cjepiva (koje se prima u dvije doze u osoba koje nisu preboljele – Vaxzevria, Comirnaty, Moderna) ako je to potrebno zbog administrativnih razloga (npr. zahtjev poslodavca).", kažu iz HZJZ-a.

