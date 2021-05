Moguće popuštanje mjera: Nacionalni stožer razmišlja o ublažavanju u dva segmenta

Prema neslužbenim informacijama Dnevnika.hr, Nacionalni stožer uskoro bi trebao najaviti popuštanje epidemioloških mjera, a koje se tiču dopuštenog broja ljudi na okupljanju te do koliko sati se oni mogu okupljati.

- Ono što neslužbeno doznajem iz Nacionalnog stožera jest to da se razmišlja o popuštanju mjera u dvije stvari. Prvo - da se poveća broj ljudi koji smije biti na nekom javnom okupljanju. On je sada ograničen na 25 osoba. Drugo je moguće ublažavanje odluke o okupljanjima koja je sada ograničena da se ljudi mogu okupiti na nekom javnom događaju do 22 sata, kazala je novinarka Valentina Baus.

Kako govori, odluke ovise o Nacionalnom stožeru, no običaj je da lokalni stožeri većinom traže postrožavanje mjera, a ne ublažavanje.

Podsjećamo, zagrebački Stožer prije nekoliko dana je zatražio otvaranje unutrašnjosti ugostiteljskih objekata, kao i dopušteno organiziranje vjenčanja i sajmova.

- Ako budemo morali raditi brze testove pri ulasku gostiju u ugostiteljske objekte ili svadbene svečanosti zašto ne. Ako je to nešto što moramo raditi pridržavat ćemo se toga, imat ćemo dodatni trošak i to ćemo uračunati u našu kalkulaciju, poručio je Franc Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba.

- Sutra će se održati testni domjenak sa 70-ak cijepljenih ljudi, u subotu svadba s njih 120. Nakon tjedan dana uzvanike s oba događanja testirat će se PCR testom i vidjet ćemo koliko će i hoće li uopće biti zaraženih. Ne bude li širenja zaraze bit će to dobar znak. Još ako se do kraja lipnja procijepi 55 posto stanovništva kako Vlada planira, moglo bi ovo biti koliko toliko staro normalno ljeto, kazala je Baus.

Ministar zdravstva Vili Beros predstavio je reforme i investicije Nacionalnog plana za oporavak