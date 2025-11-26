Vodeći marketinški stručnjaci na konferenciji Večernjeg lista: Brendovi mogu prerasti tržišnu komunikaciju i postati umjetničko djelo

Najnoviji svjetski trendovi i strategije koje oblikuju budućnost marketinga - ključne su teme konferencije Brands & Trends, koja je u Zagrebu okupila globalne lidere i domaće stručnjake - marketinški "creme de la creme". Kroz dinamičan i interaktivan program predavanja, panele, intervjue, case studyje i radionice, na pozornici su se smijenjivali dobitnici prestižnih nagrada poput Cannes Lions Effectiveness, IPA, Effie te govornici koji suvremenu teoriju spajaju s praksom, s istim ciljem: istražiti kako se grade snažni brendovi i kreiraju kampanje koje osim briljantne kreative donose i rezultate.

Konferencija u zagrebačkom hotelu Zonar, u organizaciji Večernjeg lista, od prvih je minuta pokazala da neće biti još jedan "obavezni event" s klasičnim prezentacijama, nego mjesto na kojem se ozbiljno razgovaralo o budućnosti industrije. Led je probio Stefan Sarvaš, globalni voditelj strategije rasta u Marsu i čovjek zaslužan za razvoj svjetskih brendova poput M&M'sa, Snickersa i Milky Waya. – Ako želite rasti, morate regrutirati više kupaca. A da bismo to učinili, moramo prihvatiti da gubimo neke kupce i da ih moramo zamijeniti. A da bismo ih zamijenili, moramo izgraditi ikonične brendove koji su u mislima ljudi, ali i u trgovinama kroz ponude koje su oni spremni platiti – poruka je ovog kreativnog češkog genijalca.

Tom Roach, jedan od najutjecajnijih britanskih stručnjaka za učinkovitost, istaknuo je koliko se brzo mijenja kreativna industrija zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. – Kad tražimo prijedloge za poboljšanja, umjetna inteligencija zna biti brutalno iskrena. Ali ta kritičnost zapravo nam daje odlične smjernice kako unaprijediti oglase. Igrajući se s njom kao s testnim alatom, došli smo do rezultata koji su zapanjujući, i to u samo jedno poslijepodne. Svijet se mijenja nevjerojatnom brzinom – poručio je Roach.

Nakon sjajnog predavanja pred prepunom dvoranom, bilo je inspirativno čuti impresije Sanje Garaj Miloš, direktorice korporativnog marketinga Grupe Podravka. – Ključna poruka kolegama iz industrije je da budu hrabri, da poznaju sebe i svoje brendove, da redovno razgovaraju sa svojim potrošačima i da se jednostavno ne boje krenuti, jer svaki početak je težak, ali svi se rezultati vide kad-tad. Mi smo u posljednjih nekoliko godina transformirali marketinški pristup i od kompanije koja ne dobiva nagrade došli do kompanije koja je osvojila četiri nagrade u svojoj kategoriji u jednoj godini – rekla nam je Sanja Garaj Miloš, iza čijeg tima stoji puno truda i rada.

Baš kao i Krešimira Katića, direktora marketinških komunikacija i partneringa maloprodaje u Ini. – Prvi put sam ovdje, a već mi je prošle godine bila malo "sumnjiva" ova konferencija jer su me svi moji mlađi kolege pitali mogu li ići jer ih je jako zanimalo. Tako sam ove godine odlučio i osobno provjeriti o čemu se radi i mogu reći da sam pozitivno inspiriran – kazao je. Dunja Delić, direktorica marketinga u Konzumu, prezentirala je iznimno uspješnu kampanju "Mali veliki talenti", ovjenčanu brojnim nagradama, uključujući i Euro Effie u Bruxellesu. – Na konferenciji me se dojmilo da više-manje svi pričamo slične stvari: da je kupac "ground zero" odnosno početna točka, da svi moramo dobro poznavati svog kupca, ali da moramo poznavati dobro i sebe. Također, da dugoročne stvari nisu dosadne ako rade i da je dosljednost snaga, a ne slabost – poentirala je Dunja Delić.

"Gdje će Hercegovac nego u Mercedes", nasmijao je okupljene Damir Marić, stručnjak za brendiranje i kreativni direktor, koji je godinama oblikovao globalni identitet ovog brenda automobila. Marić je svojim predavanjem demonstrirao kako se kroz razvoj promišljenih kreativnih rješenja brendovi mogu uzdići iznad klasične tržišne komunikacije i postati kulturalna referenca, gotovo umjetničko djelo. Jedan od ključnih trenutaka dana bio je panel "From boardroom to brandroom – Branding powered by CEO", koji je otvorio pitanje koliko je uloga prvog čovjeka kompanije presudna za snagu brenda. Na pozornici su se našli Sébastien Colon, glavni menadžer L'Oréal LUXE Adria–Balkan regije i Dejan Turk, član Uprave i glavni direktor A1 Hrvatska i A1 Slovenija – dvojica lidera koji su u svojim industrijama postavili iznimno visoke standarde. Jedan u luksuznoj kozmetici, drugi u telekomunikacijama, publici su prenijeli iskustva iz svakodnevice u kojoj svaka odluka, osim financijske, nosi i snažan reputacijski otisak.

Jedno od najdelikatnijih pitanja dana: gdje završava hrabrost, a počinje nepotrebna provokacija načeo je panel "Top ili flop – kako šok strategija utječe na brand?": Almir Okanović, kreativni direktor BBDO Zagreba, prisjetio se kultnih Ožujsko kampanja, a Nebojša Grbačić iz Cvokea naglasio je da "šok radi šoka" rijetko donosi rezultate, ali da je borba za pažnju nužna. Jedan od zanimljivijih panela bio je "Od priče do profita", s naglaskom na sinergijsku suradnju marketinga i prodaje s dugoročnim rezultatima, primjenjivim u svakom poslovanju. Sudjelovali su stručnjakinja za osobni brending i LinkedIn, Tanja Džido, također i Tony Jerković, direktor Dux nekretnina te Andrej Klincov, voditelj prodaje projekata Večernjeg lista. U pauzama između izlaganja, posjetitelji su predahnuli uz pića partnera konferencije, Stanić grupe. – Kao kompanija usmjerena na razvoj jakih brendova i inovativnih rješenja, prepoznajemo vrijednost ove platforme u jačanju tržišta i poticanju pozitivnih promjena u industriji – kazali su.

– Željeli smo ponuditi sadržaj koji se može primijeniti odmah već sutra na poslu i zato smo odlučili da se više nećemo viđati samo jednom godišnje. U ožujku već imamo prvi "meet up" posvećen upravljanju umjetnom inteligencijom u marketinškim procesima. Uz konferenciju pokrećemo i niz dodatnih analiza, sadržaja i kvartalnih stručnih okupljanja – poručila je direktorica Večernjeg lista Ivana Krajinović, najavljujući nove projekte koji će, bez sumnje, ponovno okupiti marketinšku elitu.