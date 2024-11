Voda, hrana, jod, baterije... evo što sve trebate i koji su savjeti za slučaj nuklearne nesreće, Šveđani i Finci već se spremaju

Ima 32 stranice i nudi savjete kako se pripremiti za nešto što vreba iza ugla, iz susjedstva. Naklada? Oko 5,2 milijuna primjeraka. Švedska i Finska pozvale su svoje građane na oprez jer se rat između Rusije i Ukrajine zaoštrava. "Sigurnosna situacija je ozbiljna i svi moramo pojačati svoju otpornost kako bismo se suočili s raznim krizama i, naposljetku, s ratom", ozbiljnim, mirnim glasom tumačio je Mikael Frisell, direktor Švedske civilne agencije za nepredviđene situacije (MSB) koja je počela dijeliti brošuru koja bi Šveđanima trebala pomoći da se psihički i logistički pripreme za mogućnost oružanog sukoba. U promidžbu se uključio i švedski ministar civilne obrane Carl-Oskar Bohlin, čija je fotografija s knjižicom u ruci obišla svijet. Knjižica "Ako dođu kriza ili rat" sadrži informacije o tome kako se pripremiti i za prirodne katastrofe i kibernetičke ili terorističke napade. I eto paničnih naslova na portalima, kao da će Rusija sutra otvoriti nove fronte. Stručnjak za informacijske znanosti i sigurnost Gordan Akrap poziva da se stane na loptu. Smatra da se stvari izvlače iz konteksta.

– U nordijskim zemljama to je uobičajen proces. To nisu novi dokumenti koje su sada na brzinu tiskani jer se sprema rat. Kod njih pripreme cijelog društva na prijetnje kojima mogu biti izloženi traju već desecima godina, pogotovo u Finskoj. Njihovo nacionalno sveučilište obrane kao jednu od aktivnosti jačanja otpornosti društva i priprema na izazove organizira i tečajeve nacionalne sigurnosti. Pozivaju ljude iz medija, javnih i privatnih poduzeća, javne uprave i druge donositelje odluka, pa s njima tri radna tjedna prolaze kroz finski sustav obrane, europski sustav i sustav NATO-a. Analiziraju sigurnosne procese na regionalnoj, europskoj i globalnoj razini, a sve to kao dio koncepta jačanja opće obrane. Mi to zovemo sustav domovinske sigurnosti, a u engleskom jeziku postoji nekoliko varijanti. Nijemci je zovu totalna obrana. Nije to, dakle, ništa novo i neuobičajeno, ništa što odudara od njihovih uhodanih procedura, jedino što se sad stavlja u kontekst ruskih aktivnosti, pa se dižu tenzije – kaže za Večernjakov Obzor Gordan Akrap.

Švedska je takvu brošuru izdala pet puta od Drugog svjetskog rata. Ova nova verzija ne spominje izrijekom Rusiju, Ukrajinu ili neku drugu zemlju. No, ministar Bohlin još je u siječnju govorio da bi moglo bi doći do rata u Švedskoj, koja, inače, rat nije doživjela više od 200 godina, a i časnik Micael Bydén kazao je da bi se "Šveđani morali mentalno pripremiti za rat". "Razine vojne prijetnje rastu. Moramo biti spremni za najgori mogući scenarij – oružani napad na Švedsku", piše uz ostalo u brošuri koju su pogledali. U njoj se mogu naći savjeti kako pripremiti zalihe nepokvarljive hrane i vode, o tome da je bolje imati novac u gotovini, a ne kartice (oko 90 posto Šveđana plaća samo karticama). Prema pisanju švedskih medija, brošura je dotiskivana 2018., a prije toga još 1961., kad je hladni rat bio na vrhuncu. Nova brošura dostupna je na švedskom i engleskom jeziku, a digitalne verzije i na arapskom, farsiju, ukrajinskom, poljskom, somalijskom i finskom. Tiskana je i na Brailleovu pismu za slijepe osobe.

Vojni analitičar Marinko Ogorec kaže da za sada, koliko mu je poznato, u Hrvatskoj nema najava da bi se tiskale slične brošure s uputama što raditi ako dođe do ratnog sukoba. – U ovom trenutku to ni ne bi bilo produktivno. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti. Nema zasad za to potrebe, barem ne u opsegu u kojem to rade neke zapadne zemlje. Time se samo dodatno povećavaju tenzije i panika, plaši se vlastito stanovništvo. Nisam siguran da će doći do eskalacije ratnog sukoba koji bi zahvatio cijelu Europu. Ne u ovom trenutku – smatra Ogorec.

Nova verzija švedske brošure "Ako dođu kriza ili rat" počela se 18. studenoga distribuirati kućanstvima, a podjela će potrajati oko dva tjedna. Digitalna verzija već je dostupna za čitanje na web-stranici msb.se. "Nova verzija brošure prilagođena je kako bi bolje odražavala današnju stvarnost sigurnosne politike", pojašnjavaju autori koji su u uvod uvrstili nekoliko poruka koje zvuče kao parole.

"Vojna prijetnja Švedskoj je povećana i moramo biti spremni na najgore – oružani napad. Rat je krajnja prijetnja našoj slobodi. Kad netko želi na silu preuzeti vlast, ugrožava naše pravo na slobodan i neovisan život", piše. Postoje, navodi se dalje, i drugi načini napada osim vojnom silom, poput na primjer cyber napada, terorizma i sabotaže. "To se može dogoditi u bilo koje vrijeme", "Svoju slobodu ne možemo uzeti zdravo za gotovo", "Moramo imati volje i hrabrosti za obranu našeg otvorenog društva, čak i ako to znači žrtve", "Ako Švedska bude napadnuta, nikada nećemo odustati", "U krizi i ratu svi trebamo dati svoj doprinos", nižu se rečenice. "Većina nas mora se sama snalaziti najmanje tjedan dana", napominju autori koji građanima savjetuju da se pridruže volonterskoj obrambenoj organizaciji, upišu na tečaj pružanja prve pomoći i postanu dobrovoljni darivatelji krvi ako mogu.

Švedski obrambeni sustav sastoji se od vojske i civilne zaštite, a od ove godine zemlja može računati i na NATO, u koji je primljena u ožujku, nakon 200 godina neutralnosti. U travnju je to kao 31. članica saveza učinila i Finska koja s Rusijom ima 1300 kilometara dugu granicu. "Švedska je dio NATO obrambenog saveza. Ako država članica NATO-a ipak bude napadnuta, ostale zemlje joj pomažu u obrani", ohrabruju se Šveđani. "Od 18. studenoga u našim kućanstvima počinje se dijeliti nova verzija stare brošure 'Ako dođe rat'. Sada se zove 'Ako dođu kriza ili rat'. Napokon je Švedska uprava za javnu sigurnost i pripravnost primila na znanje da pripravnost ne znači samo spremnost u slučaju rata već i, primjerice, prirodnih katastrofa uzrokovanih efektom staklenika, poput bujica, šteta od oluja, poplava, klizišta i šumskih požara. Naziv brošure svjedoči o sveobuhvatnom pristupu našoj civilnoj pripravnosti, što je korak naprijed. No, jednako tako, u fokusu je rat, automatska posljedica našeg ulaska u NATO", komentira Folke Schimanski u dnevnom listu Dagens ETC.

U slučaju povećane ratne opasnosti, vlada može uvesti pojačanu pripravnost mobilizacijom cijelog društva. Od navršenih 16 godina pa do 70., trebate, govori građanima švedska vlada, pridonijeti ukupnoj obrani u slučaju rata. Vojna obveza odnosi se na sve švedske građane, i one koji žive u Švedskoj i one u inozemstvu, pa i na strane državljane koji žive u Švedskoj. "U slučaju zračnog napada, morate odmah doći do jednog skloništa ili na drugo zaštićeno mjesto. Odaberite ono koje je najbliže. Možda će se također morati obaviti evakuacija područja u slučaju neposrednog vojnog napada", savjetuje se građanima i opisuje kako skloništa štite od nuklearnog oružja. "Bolje je biti unutra nego vani, po mogućnosti u sobi bez prozora. Ako ste vani i nemate vremena doći do skloništa, trebate leći na tlo, po mogućnosti sklupčati se u jami ili jarku", piše u brošuri. U slučaju napada nuklearnim, kemijskim ili biološkim oružjem, vrijede ista pravila bijega u skloništa kao i u slučajevima zračnih napada. "Skloništa pružaju najbolju zaštitu. Nakon nekoliko dana, zračenje se naglo smanjuje", navodi se i uz poruku da u krizi i ratu svi moramo pomagati jedni drugima, popisane su količine zaliha hrane i vode. Potrebno je najmanje tri litre vode dnevno, prvenstveno za piće i kuhanje. Dobro je imati spremnu toplu, vunenu odjeću, debele čarape, kape, rukavice, šalove, deke, vreće za spavanje. Alternativni izvor topline u slučaju prekida opskrbe električnom energijom mogu biti plinski grijači ili grijalice na kerozin. Valja pripremiti svijeće, šibice, upaljače i aparate za gašenje požara. Dobro je imati kod kuće i radio na baterije, dodatne baterije... Švedski Radio P4 je kanal u stanju pripravnosti koji će nastaviti s emitiranjem i u vrijeme krize i rata.

Trebate imati hranu koja zasiti, savjetuje se u brošuri, daje vam energiju i može se pohraniti na sobnoj temperaturi. Odaberite hranu koja se brzo kuha, zahtijeva malo vode ili se može odmah pojesti. Dobro je imati kod kuće žitarice, pahuljice, tjesteninu, rižu, kus-kus, pire-krumpir, mlijeko u prahu, tortilje, dvopek, krekere, sol, začine, konzerve rajčice, povrća, voća, gotova jela, sušeno ili konzervirano meso i ribu, slanutak, grah, leću, sir u tubi, ulje za kuhanje, pesto, sušene rajčice u ulju, tapenadu, maslac od kikirikija, orahe i sjemenke. Brza energija su voćni džem, čokolada, med, proteinske pločice i sušeno voće. Od pića, uz vodu i kavu, dobro je imati čaj, čokoladu u prahu, voćne i mliječne napitke, kao i hranu za djecu, poput kašica. Jedna stranica brošure posvećena je obavljanju nužde, nabavi plastičnih vrećica ili vrećica za smeće za fekalije. "Kako biste smanjili neugodne mirise, trebali biste izbjegavati miješanje mokraće i izmeta u posudama", piše. Vlasnicima kućnih ljubimaca poručuje se da su odgovorni za njihovu dobrobit "čak i u kriznim situacijama i ratu".

"Nisam toliko zabrinut pa sve to prihvaćam prilično smireno. Dobro je da dobijemo informacije kako se trebamo ponašati i pripremiti, ali nije da imam baš sve to kod kuće", rekao je za BBC švedski ekonomist Ingemar Gustafsson. Iduće godine MSB će zamijeniti Uprava civilne obrane. – "Prebacit ćemo fokus s mirnodopskih kriza na rat", rekao je šef MSB-a, iskusni general-bojnik Frisell. No, svjestan je da će se zasad ponajviše baviti krizama povezanima s klimom, i to gotovo svakodnevno, a rizik od ruske invazije samo je teoretski, scenarij koji bi, smatraju tamošnji analitičari, mogao postati aktualan tek nakon završetka rata u Ukrajini.

Jedno poglavlje govori o mogućim psihološkim obmanama poput dezinformacija i propagande. "Cilj je stvoriti nepovjerenje i slomiti našu volju da se branimo. Oni koji žele utjecati na nas mogu to učiniti širenjem laži ili priča koje su djelomično istinite, ali izvučene iz konteksta, krivotvorenim slikama, videima i glasovnim snimkama". Građanima se savjetuje da dijele samo one informacije za koje su sigurni da dolaze iz pouzdanih izvora te da pokušaju dobiti potvrdu informacija iz nekoliko različitih izvora. "Živimo u vremenu prijetnji koje mogu stvoriti tjeskobu i neizvjesnost. Razgovarajte s rođacima, prijateljima, susjedima ili bilo kojom udrugom o svojim brigama i osjećat ćete se manje usamljeno. Čuvajte svoje zdravlje. Dobra hrana, san i tjelovježba smanjuju stres i učinit će da se osjećate bolje. Ograničite protok negativnih vijesti o stanju u svijetu. Pronađite razinu koja vam odgovara. Ostavite vremena za stvari koje vam pomažu da se osjećate dobro. Objasnite djetetu što se događa. Slušajte i otvorite se razgovoru. Recite samo ono što znate da je istina i izbjegavajte previše detalja..." Na kraju brošure opisana su trajanja zvukova sirena za određene vrste uzbuna.

I Finska je dobila nove upute za građane u slučaju rata. Erikka Koistinen, direktorica komunikacija u Ministarstvu unutarnjih poslova, istaknula je da se ljudi trebaju i sami pripremiti jer u vrijeme krize sve nadležne službe nisu uvijek dostupne. No, kako je napomenula, svrha nije prestrašiti ljude. Vodič za Fince objavljen je samo na internetu. "Finska je uvijek bila spremna i na najgoru moguću prijetnju, rat. Neprijateljske strane mogu ugroziti nacionalnu sigurnost širokim spektrom zlonamjernih aktivnosti, čak i bez upotrebe vojne sile. Ovakvo hibridno djelovanje ne znači da će situacija kulminirati vojnim sukobom", piše u finskom vodiču koji ima poglavlje o oružanim sukobima. Što se tiče civila, svatko star između 18 i 68 godina koji živi u Finskoj dužan je sudjelovati u spašavanju, prvoj pomoći, održavanju i čišćenju te u drugim zadaćama civilne zaštite. "Vojna obrana izgrađena je na vojnoj obvezi i podršci cjelokupnog društva nacionalnoj obrani. Svi građani Finske imaju obvezu nacionalne obrane i svi igraju važnu ulogu u obrani Finske", poručuju finske vlasti. "Iz finske perspektive, ovo je pomalo čudno. Finska nikada nije zaboravila da je rat moguć, dok je u Švedskoj ljude trebalo malo uzdrmati kako bi shvatili da se to zapravo može dogoditi", rekla je za BBC Ilmari Käihkö, izvanredni profesor na Švedskom obrambenom sveučilištu. Za Fince je važno i rješenje problema kako se, primjerice, nositi s višednevnim nestankom struje na zimskim temperaturama od minus 20 stupnjeva Celzijevih. Na popisu osnovnih potrepština su i tablete joda za slučaj izloženosti radijaciji.

– Naša Civilna zaštita ima, ali javnost o tome malo zna, upute o postupanju stanovništva u raznim situacijama, od poplava, vrućina i hladnoća do olujnih vjetrova, ali i za radiološku i nuklearnu prijetnju. Koje su razlike? Radiološka prijetnja može biti i od odbačenog radioaktivnog medicinskog otpada ili otpada iz nuklearne elektrane. Civilna zaštita nema upute za postupanje u slučaju rata, ali rat je potpuno druga priča. To je jedan od razloga zašto se godinama zalažem za uvođenje obveznog vojnog roka, jer koliko god smo daleko od rata, toliko smo mu i blizu – ističe za Obzor Gordan Akrap.

Civilna zaštita u Hrvatskoj na svojoj web-stranici ima upute za slučaj nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja, kao primjerice u slučaju nesreće u nuklearnoj elektrani ili u slučaju pronalaska radioaktivnog izvora. "Ako ste se u trenutku proglašenja opasnosti zatekli na otvorenom prostoru, odmah uđite u zatvoreni prostor i sklonite se. Nemojte jesti, piti ili pušiti u potencijalno kontaminiranom području. Zatvorite sva vrata i prozore, isključite sve ventilacijske sustave. Spriječite ulazak zraka izvana postavljenjem vlažnih ručnika ili ljepljivih traka oko vrata, prozora i na otvore. Uključite radio ili TV prijamnik kako biste imali najnovije informacije i čuli upute nadležnih službi. Ne konzumirajte svježe mlijeko i vodu porijeklom iz ugroženog područja. Svježe prehrambene proizvode iz ugroženog područja konzumirajte prema uputama nadležnih službi. Ako ste bili na otvorenom u trenutku nesreće i smatrate da ste bili izloženi radioaktivnom materijalu, čim prije se sklonite u zatvoreni prostor, svucite svu odjeću i obuću te ju odložite u plastičnu vreću koju je potrebno dobro zatvoriti; ako postoji mogućnost, otuširajte se toplom vodom i operite se sapunom. Kada izađete iz kontaminiranog područja, obavijestite nadležne službe da ste možda bili izloženi radioaktivnom materijalu, predajte im i vrećicu s kontaminiranom odjećom i obućom; ostanite mirni te pozorno slušajte nove upute i informacije nadležnih službi putem sredstava javnog informiranja. U slučaju nuklearne nesreće, tablete stabilnog joda uzmite isključivo prema uputama nadležnih službi", piše u tim uputama.

U hrvatskom kompletu za preživljavanje trebali bi biti voda za najmanje dva dana, od 1,5 do dvije litre po danu, dehidrirana ili konzervirana hrana bez puno soli i šećera za najmanje dva dana, higijenske potrepštine poput četkice i paste za zube, zaštitne maske za lice, papirnatih maramica i toaletnog papira, medicinske potrepštine – flasteri, sredstvo za dezinfekciju, zavoji, lijekovi... Zatim u ruksaku ili torbi trebali bi biti i otvarač za konzerve, napunjena baterija za mobitel, prijenosni radijski prijamnik na baterije i rezervne baterije, svjetiljka, pištaljka, šibice ili upaljač, plastične vrećice za smeće, ljepljiva vrpca, novac, dokumenti, odjeća, karta s unaprijed ucrtanim evakuacijskim putovima... Dobro je, savjetuje se građanima, imati i tzv. obiteljski plan koji će olakšati snalaženje u izvanrednim situacijama, a može sadržavati važne telefonske brojeve i alternativne načine komuniciranja poput mjesta na kojima će se ostaviti pisane poruke za ukućane, mjesta susreta ako ste na različitim lokacijama, evakuacijske putove i informacije o tome što ćete učiniti ako se ne možete vratiti kući ili kontaktirati članove obitelji. Preporučuju se i zaduženja za svakog člana obitelji tijekom evakuacije. U veljači 2022. godine Vlada je usvojila Plan pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj. Razrađen je i sustav pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću, tzv. SPUNN sustav koji prikazuje radioaktivnost u okolišu u realnom vremenu. Sustavom upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova, a omogućuje alarmiranje u slučaju povišenja razine radioaktivnosti u okolišu i ulazne podatke za procjenu doza za stanovništvo. SPUNN se sastoji od 33 mjerne stanice i centralne jedinice u kojoj se rezultati mjerenja prikupljaju, analiziraju i pohranjuju.

