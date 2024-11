Tablete joda, konzervirana hrana, pitka voda... Tri europske zemlje dijele građanima brošure: 'Moglo bi doći do rata'

U ponedjeljak će milijuni Šveđana započeti primati primjerke brošure koja ih savjetuje kako se pripremiti i nositi s kriznim situacijama u slučaju rata ili drugih nepredviđenih okolnosti. Letak pod nazivom "Što ako dođe do krize ili rata" ažuriran je nakon šest godina zbog, kako to švedska vlada opisuje, pogoršanja sigurnosne situacije, a pod tim se misli na rusku invaziju na Ukrajinu. Brošura je također udvostručila svoju veličinu.

Susjedna Finska također je nedavno objavila svoje vlastite savjete na internetu o "pripremi za incidente i krize". Norvežani su također nedavno primili brošuru u kojoj ih se poziva da budu spremni preživjeti sami tjedan dana u slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta, rata i drugih prijetnji. Tijekom ljeta danska agencija za hitne slučajeve izjavila je da šalje odraslim danskim građanima informacije o vodi, hrani i lijekovima koji bi im mogli biti potrebni za preživljavanje krize tijekom tri dana. U detaljnom dijelu o vojnom sukobu finska digitalna brošura objašnjava kako bi vlada i predsjednik reagirali u slučaju oružanog napada, naglašavajući da su finske vlasti "dobro pripremljene za samoodbranu".

Švedska je ušla u NATO tek ove godine, odlučivši, poput Finske, aplicirati nakon što je Moskva proširila svoj rat 2022. godine. Norveška je bila osnivačka članica zapadne obrambene alijanse. Za razliku od Švedske i Norveške, finska vlada odlučila je ne tiskati primjerak za svaki dom jer bi to "koštalo milijune", a digitalna verzija može se lakše ažurirati. "Poslali smo 2,2 milijuna papirnih primjeraka, po jedan za svaki domaćinstvo u Norveškoj", izjavio je Tore Kamfjord, koji je odgovoran za kampanju samoprilagodbe u Norveškoj upravi za civilnu zaštitu (DSB).

Na norveškoj listi stvari koje treba imati kod kuće nalaze se dugotrajna hrana poput konzervi graha, energetskih pločica i tjestenine, kao i lijekovi, uključujući tablete joda, za slučaj nuklearne nesreće. Oslo je poslao raniju verziju 2018. godine, ali Kamfjord je rekao da su klimatske promjene i ekstremniji vremenski uvjeti poput poplava i klizišta donijeli veće rizike. Za Šveđane ideja o brošuri za civilnu hitnu situaciju nije ništa novo. Prvo izdanje "Ako dođe do rata" proizvedeno je tijekom Drugog svjetskog rata, a ažurirano je tijekom Hladnog rata. No jedna poruka premještena je na sredšnje mjesto u brošuri: "Ako Švedsku napadne druga zemlja, nikada nećemo odustati. Sve informacije koje sugeriraju da otpor treba prestati su lažne."

Još nedavno Finska i Švedska bile su neutralne države, iako njihov infrastrukturni okvir i "sustav potpune obrane" datiraju još iz vremena Hladnog rata. Ministar za civilnu obranu Švedske Carl-Oskar Bohlin izjavio je prošlog mjeseca da, s obzirom na promjene u globalnom kontekstu, informacije koje dolaze do švedskih domaćinstava moraju pratiti te nove okolnosti. Početkom ove godine upozorio je da "u Švedskoj može izbiti rat", što je shvaćeno kao poziv na buđenje, jer je smatrao da napori na obnovi "sustava potpune obrane" napreduju presporo.

Zbog svoje duge granice s Rusijom i iskustva iz rata sa Sovjetskim Savezom tijekom Drugog svjetskog rata Finska je uvijek održavala visok stupanj obrane. Švedska je, međutim, smanjila svoju infrastrukturu i tek u posljednjim godinama počela ponovo jačati. "Iz finske perspektive ovo je malo čudno", kaže Ilmari Kaihko, docent za ratne studije na Švedskoj obrambenoj sveučilištu. "Finska nikada nije zaboravila da je rat moguć, dok su u Švedskoj ljudi morali biti malo potreseni kako bi shvatili da se to zapravo može dogoditi", kaže Finac Kaihko.

Vodiči sadrže upute o tome što učiniti u slučaju različitih scenarija i pozivaju građane da osiguraju da se mogu snaći sami, barem u početnim fazama krizne situacije. Fince se pita kako bi se nosili bez struje danima, kada temperature mogu pasti i do -20°C. Njihova pripremna lista uključuje tablete joda, lako kuhanje hrane, hranu za kućne ljubimce te rezervnu opskrbu energijom. Švedska lista preporučuje krumpir, kupus, mrkvu i jaja, uz konzervirane tjestenine i pripremljenu juhu od borovnica i šipka.

Švedski ekonomist Ingemar Gustafsson (67) prisjeća se prethodnih verzija brošure: "Nisam previše zabrinut zbog svega toga, pa to prihvaćam prilično mirno. Dobro je što dobivamo informacije o tome kako bismo trebali postupiti i kako se pripremiti, ali nije kao da imam sve te pripreme kod kuće." Jedna od ključnih preporuka je imati dovoljno hrane i pitke vode za 72 sata. Međutim, Ilmari Kaihko postavlja pitanje je li to zaista praktično za svakog pojedinca. "Kako biste smjestili sve to ako imate veliku obitelj koja živi u malom stanu?" pita se za BBC.

